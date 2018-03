Znate li zašto uopće bojimo jaja za Uskrs

Na najveći kršćanski blagdan Uskrs radost na stolove diljem svijeta donijet će šarenilo uskrsnih jaja, koja veliki i mali s veseljem boje i oslikavaju na Veliku subotu. Iako je simbolika ovog raširenog običaja vezana uz rađanje novog života i Isusovo uskrsnuće, obojena jaja pronađena su i u pretpovijesnim grobovima. Nekoliko je teorija o nastanku te tradicije

Začetak tradicije bojenja jaja ne pripisuje se samo Mariji jer se i Marija Magdalena spominje u dvije varijante. Prema prvoj varijanti, Marija Magdalena je trećeg dana od Kristovog raspeća nosila košaru kuhanih jaja ženama koje su bdjele uz Isusov grob. Stigavši je zatekla otkotrljan kamen s ulaza u grob koji je bio prazan, a jaja u njezinoj košari zasjala su crvenom bojom. Druga legenda kaže kako je Marija Magdalena došla razgovarati s rimskim carem Tiberijem i pozdravila ga riječima: 'Krist je uskrsnuo', na što joj je on uzvratio: 'Krist je uskrsnuo kao što je ovo jaje crveno.' Pri tome je, ovisno o verziji legende, pokazao jaje na stolu ili jaje u njezinim rukama, koje je - čim je to izgovorio - postalo crveno.

Igre obojenim jajima

Na našim prostorima, i u istočnijim dijelovima Europe, raširen je običaj tucanja jajima na Uskrs. I u ovoj igri postoji određena simbolika pa tako ljuska jajeta predstavlja Isusov grob, a njezino razbijanje otvaranje groba i oslobađanje Isusa.

Od ostalih igara među rasprostranjenijima je kotrljanje jaja, popularno u SAD-u. Ovu igru uobičavaju za Uskrs zaigrati i na travnjaku Bijele kuće, a kotrljanje jajeta simbolizira kotrljanje kamena kojim je bio zatvoren ulaz u Kristov grob.

U zapadnijim dijelovima Europe jaja za Uskrs donose različite životinje, od kukavice, ševe i rode do, zamislite, lisice. Ništa manje neobičan nije ni najrasprostranjeniji donositelj jaja - zec, koji je za kršćansko slavlje Uskrsa, kao simbol novog rađanja i plodnosti, preuzet iz poganskog blagdana Eostre, koji su slavili germanski narodi. Jaja koja djeca s veseljem traže u zapadnim dijelovima Europe u gnijezda je posakrivao upravo uskrsni zeko.

Je li prvo bilo jaje ili simbolika?

Uz svu simboliku i tradiciju bojenja jaja, postoji i jedan praktičan razlog za to što je proslava Kristovog uskrsnuća toliko obilježena jajima. Naime, Uskrsu prethodi četrdesetodnevno razdoblje korizme u kojemu vjernici nekada osim mesa nisu jeli ni jaja. Zalihe jaja nastojale su se potrošiti prije početka korizme i stoga su se vjerojatno dijelila malim maškarama koje su kucale od vrata do vrata. S obzirom na to da kokoši nisu pratile običaje i prehrambene navike svojih gospodara, do Uskrsa bi se skupila poveća količina jaja u domaćinstvima koja je trebalo brzo potrošiti pa su osim onih obojenih u uskrsno vrijeme česta i razna jela s njima.