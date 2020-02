Znate li zašto je današnji datum poseban?

Današnji datum 2. veljače 2020. je palindromski, jednako se čita u oba smjera, a još je posebniji jer je jedini takav u ovom stoljeću

'Broj dva je najviši simbol tebe i tvog supruga', navode iz kapelice u Nevadi.

Palindrom je svaka riječ, fraza ili niz brojeva koje se čitaju jednako u oba smjera, poput 'mama'.

Inače, James Joyce osmislio je 'tattarrattat', što bi trebalo predstavljati zvuk kucanja na vratima i najduži je palindrom koji se sastoji od jedne riječi u Oxfordskom rječniku engleskog jezika.

Neki slavni palindromi su 'rats live on no evil star', 'never odd or even' i 'a man, a plan, a canal, Panama'.

Izraz 'A toyota's a toyota' može se nastaviti kao vječni palindrom, 'A toyota's a toyota's a toyota...'