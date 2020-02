Maja Šuput u izazovnom izdanju pokazala preplanule noge

Pjevačica Maja Šuput Tatarinov je vrlo aktivna na društvenim mrežama pa je svoje brojne fanove razveselila izazovnim outfitom u kojem je pokazala svoju zavidnu liniju

Poduzetna Zagrepčanka na svoj je Instagram profil postavila fotografiju iz Poreča u seksi outfitu mini haljini boje pijeska s prorezima na trbuhu, a njezinim pratiteljima se to izdanje jako svidjelo.

Maja kojoj ide na svim životnim poljima u jednoj ranijoj objavi na Instagramu naglasila kako joj je 2019. godina donijela sve što se može poželjeti.

'Za mene je 2019. bila penjanje prema snovima i na sreću realizacija istih. Imala sam luđačku djevojačku, bajkovito vjenčanje, proslavila 40. kako dolikuje, odradila sve vikende pjevajući na pozirnicama, snimila uspješno sve emisije Supertalenta, izdala dječji album i do visina razvila Majushku. Uz sve to kaže mi muž da sam i najbolja supruga (nije baš da me ima s kim usporediti), mama je i dalje super ponosna, a prijatelji su uvijek tu za sve dobre i loše dane pa se veselim još jednom genijalnom tulumu sutra s njima da zatvorimo ovu godinu sa stilom', poručila je tada Maja.