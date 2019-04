Znate li zašto i otkada slavimo Uskrs i zbog čega on svake godine nije u isto vrijeme

U spomen na Kristovo uskrsnuće, kao temelj kršćanske vjere, danas se slavi Uskrs, najstariji i najveći kršćanski blagdan. Uskrsnuće Isusa Krista temeljno je vjerovanje kršćanstva koje kazuje da je Bog treći dan uskrsnuo Isusa iz mrtvih i on daje nadu da će i čovjek, baš poput Isusa, jednog dana uskrsnuti, odnosno da ga negdje drugdje čeka vječni život te ga podsjeća na zahvalnost Spasitelju

Ove nedjelje slavimo Uskrs, najstariji i najveći kršćanski blagdan, nakon što smo punih 40 dana, od Pepelnice, proveli u korizmi. Spomen Kristova uskrsnuća, kao temelj kršćanske vjere, slavi se jednom godišnje, od sredine drugog stoljeća, no njegova proslava nije određena datumom te je zbog toga kroz povijest često dolazilo do razmirica među kršćanima, a dogovor oko zajedničkog datiranja u zapadnom i istočnjačkom kršćanstvu nije postignut ni do danas.