Znate li koliko često bi trebalo prati grudnjake, traperice, sakoe ili pidžame? Stručnjaci imaju odgovor na ovo pitanje

Neki preporučuju držati traperice preko noći u zamrzivaču kako bi se ubile sve bakterije, gaćice i odjeća za vježbanje trebale bi se prati nakon svakog nošenja, a pidžame dva puta tjedno, dok se prljavština sa sakoa prvo treba osušiti te potom očetkati. Ovo je samo mali dio korisnih informacija koje je otkrila slavna britanska dizajnerica Stella McCartney

Gaćice bismo trebali prati nakon svakog nošenja

Svi vrlo dobro znamo da je gaćice potrebno svakodnevno mijenjati s obzirom na to da su u direktnom doticaju s intimnim područjem, u kojem dolazi do nastanka bakterije Staphylococcus aureus. Mikrobiologinja, dr. Katie Laird sa Sveučilišta De Montfort tvrdi da su njezina istraživanja pokazala da neki mikroorganizmi preživljavaju pranje na 40°C, stoga ukoliko radite u bolnici, vrtiću ili veterinarskoj ambulanti te nailazite na bolesne ljude, djecu ili životinje, preporučuje se prati odjeću na 60°C.

Gaćice je dovoljno prati na 40°C, a i grudnjake se preporučuje mijenjati svaki dan jer u predjelu pazuha postoje obilne znojne žlijezde, kao i prethodno spomenuta bakterija Staphylococcus aureus.

Dr. Lisa Ackerley smatra da, što se tiče pranja grudnjaka, nema posebnog pravila. Sve ovisi o vremenu, učestalosti znojenja i osobnoj toleranciji, kaže te se slaže kako je 40°C dovoljno jaka temperatura da se unište bakterije.

Traperice u pravilu možemo prati samo kada se zaprljaju

Izvršni direktor Levi'sa Chip Bergh 2014. godine izjavio je da nikada u životu nije oprao svoje omiljene traperice. Koliko god ovo suludo zvučalo, razgovarate li s istinskim zaljubljenicima u traper, svi će se složiti da ih nikada ne bi trebalo prati u perilici.

Prema riječima Johna Reida, direktora maloprodajnog brenda odjeće Garment Quarter, pranjem traperica mijenja se sastav materijala. One nikada ne bi smjele biti prane s drugim rubljem kako ne bi došlo do promjene boje. Umjesto u perilici, preporučuje ih se prati u hladnoj vodi s nekoliko kapi bijelog octa jer on daje svježinu i uklanja mrlje.

Neki stručnjaci preporučuju stavljanje traperica u zamrzivač preko noći da bi se ubile bakterije, ali Julia Dee, direktorica tvrtke Total Wardrobe Care, ne slaže se s ovim razmišljanjem. Dee tvrdi kako zamrzavanjem odjeće dolazi do uništavanja i pucanja vlakana. 'Mislim da traperice treba prati svake dvije godine. To ih čini mekanim i očuvanim', kaže Dee.