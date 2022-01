Žene koje imaju lošu sliku o vlastitoj vagini lošije seksualno funkcioniraju. Što učiniti?

Izlaganje slikama realnih i raznovrsnih vulvi djelotvorno je u poboljšanju doživljaja vlastitog spolovila, boljem samopouzdanju, manjoj tjeskobi, ali i odustajanju od labioplastike. Kada ženama pokazujem slike realnih vulvi nerijetko ih također priupitam da mi pokažu vulvu čija vlasnica ima ili nema pravo na seksualni užitak zbog izgleda. Često se smijemo tada i složimo da svaka ima pravo na seksualni užitak

Prije nekoliko godina Brian Sloan proizvođač naprave koja simulira oralni seks za muškarce, organizirao je natjecanje za izbor najljepše vulve. Djevojka iz Velike Britanije osvojila je prvo mjesto, 5000 dolara, i ne samo to. Po uzoru na njezinu vulvu izrađen je trodimenzionalni model vagine korišten za seksi igračke za simulaciju vaginalnog seksa. Natjecanju je prisustvovalo više od stotinu žena, a ocjenjivale su se duljine malih i velikih usana, duljina klitoralne kapice i još neke druge karakteristike.

U prvi tren sam se razljutila jer zamjeram svima koji promoviraju visoke standarde ljepote, no zapravo su me zainteresirale žene koje su se prijavile, točnije njih 182 koje su vjerovale da je njihova vulva dovoljno lijepa da bi možda mogla biti i najljepša. Zašto su me zainteresirale?