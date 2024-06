Spavao je na daskama, a onda kreirao daleko najuspješniji model stanovanja

View this post on Instagram

Liu se zatim uputio na Yale, gdje mu je nakon diplome ponuđeno da ode na Harvard kako bi studirao urbani dizajn ili da radi s arhitektom I.M. Peijem. Izabrao je ovo drugo.

'Nakon četiri godine osjetio sam da me Amerika zbilja više ne treba, imali su previše arhitekata, pa sam počeo razmišljati o povratku', prisjetio se. Vratio se 1969., prihvativši posao voditelja jedinice za dizajn i istraživanje u Singapurskom odboru za stanovanje i razvoj. Jedan od njegovih glavnih poslova bio je stvoriti 'novi grad' i urbane centre Singapura, iako nitko nije mogao objasniti kako bi to izgledalo, pa je on sam morao to preuzeti na sebe.

Vizija novog Singapura

Kad su se počeli graditi javni stambeni objekti koji su slijedili njegovu viziju - i njihov uspjeh bio prepoznat - Lee Kuan Yew, prvi premijer Singapura, dao je Liuu ambiciozan cilj: preseliti sve koji žive u sirotinjskim četvrtima do 1982. godine. Rečeno - učinjeno: do 1985. gotovo svaki Singapurac imao je dom!

Također, tadašnja vlada Singapura povezala je ove pristupačne stanove sa svojom obiteljskom politikom. 'Govorio mi je da su simptomi lošeg grada za stanovanje: 1. beskućnici, 2. prometne gužve, 3. poplava i 4. zagađeni zrak', kaže Liu o Leeju, utemeljitelju Singapura.

Godine 1989., godinu prije nego što je odstupio s mjesta premijera, Leejeva vlada usvojila je politiku prema kojoj svaki blok ili četvrt moraju imati uravnoteženu mješavinu glavnih etničkih skupina u gradu - Kineza, Malajaca i Indijaca. Cilj je bio spriječiti rasne enklave.

Liu je rekao da podržava ideju integracije zbog nasilnih rasnih sukoba koji su se dogodili otprilike u vrijeme u kojem je Singapur postao neovisan, 1965. godine.

'Na Zapadu su stručnjaci osudili to kao društveni inženjering jer se miješate u slobodu pojedinaca. Ali mi smo to učinili - i uspjeli', rekao je Liu.

Uz malo istraživanja, odlučio je da će novi Singapur uključivati samodostatne četvrti sa školama, trgovinama, vanjskim štandovima s hranom i igralištima.

'Koncentracija siromaštva'

Liu je također želio izbjeći onu vrstu javnog stanovanja kakvu je vidio u Sjedinjenim Državama i Europi, gdje su stanovi okrenuti jedan prema drugom sa središnjim hodnikom i s vrlo malo svjetla. Ljudi s niskim primanjima živjeli su u takvim zgradama, stvarajući ono što je on nazvao 'koncentracijom siromaštva'.

On je želio potaknuti osjećaj zajedništva među stanovnicima. Da bi shvatio kako to učiniti, zamolio je sociologe da procijene koliko bi obitelji trebalo živjeti u blizini da bi se maksimizirala društvena interakcija. Šest do osam bio je odgovor, tako da bi svaki hodnik imao šest do osam stambenih jedinica kako bi susjedi mogli komunicirati.