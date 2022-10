Zbog omiljenih joj štikli kraljica Letizia trpi nesnosne bolove, a sada ju je dočekala nova dijagnoza

Rijetke su prilike u kojima španjolska kraljica svoje besprijerkone stajlinge začini ravnim modelom obuće, a njezina ljubav prema visokim potpeticama, prema napisima španjolskih medija, sada je došla na naplatu

Uz Mortonov neurom, kraljica godinama pati od još jedne bolesti - kronične metatarzalgije – koja se očituje iznenadnom pojavom boli u prednjem dijelu stopala i to obično za vrijeme aktivnosti. Riječ je o promjeni na malom živcu koji je smješten između trećeg i četvrtog nožnog prsta te prolazi ispod ligamenata koji spaja dvije kosti na stopalu. Zadebljanje živca je posljedica iritacije, traume ili pritiska i najčešće pogađa žene, a pretpostavlja se kako njezinom razvoju prethodi aktivno nošenje neodgovarajuće, to jest neudobne obuće, nošenje cipela s visokom petom ili one koja je preuska u prednjem dijelu stopala.