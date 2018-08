Zavirite u zanimljivo uređeni dom američkog glumca

1/15



Holivudski glumac David Arquette rodio se i odrastao u komuni 'Skymont Subud' u Virginiji gdje je živio s svojom obitelji sve do kasnih sedamdesetih. Riječ je o duhovnom 'socijalnom eksperimentu', a nisu imali kupaonice, električne energije kao ni pristup tekućoj vodi. Kasnije je tijekom života posjedovao mnoge vrijedne nekretnine. Među ostalim je s bivšom suprugom Courteney Cox nekoć živio na Beverly Hillsu u prestižnom naselju Trousdale Estates.

Nije točno poznato kad je glumac i producent kupio ovu mobilnu kuću, ali se zna da ju je od temelja preuredio do 2012. godine. Smještena je u Point Dumeu u Malibuu. Ima dvije spavaće sobe i dvije kupaonice, a u cijelom domu glumca prevladavaju sivi, bijeli i tamno smeđi tonovi rabijeni s namještajem u boji - crvenim kožnim trosjedom, stolicama, narančastim tepisima, zelenim visokim barskim stolicama. Raskošan dnevni boravak spojen je s kuhinjom koja ima najsuvremenije kuhinjske aparate i modernim rasvjetnim 'tijelima', a sišestruki setovi kliznih stakala otvaraju pogled do zadivljujućeg pogleda na plažu.