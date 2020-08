Zašto je kupaonica najgore mjesto za čuvanje lijekova

Kuhinja je neobično mjesto za čuvanje lijekova, a nije im mjesto ni u spavaćoj sobi, što znači da je kupaonica za to logičan izbor, zar ne? No farmaceuti kažu da je to vjerojatno najgore mjesto za kućnu ljekarnu

Lijekovi su ondje izloženi velikoj vlažnosti što će vjerojatno utjecati na to da izgube svoju učinkovitost, kažu iz udruge njemačkih farmaceuta BAH. To vrijedi čak i ako ne otvorite pakiranje. Umjesto toga, većina lijekova voli hladna i suha mjesta, između 15 i 25 stupnjeva Celzijevih. Ne bi ih trebalo izlagati visokim temperaturama ili velikoj vlažnosti. U hladnjak idu lijekovi na kojima to izričito piše ili će vas na to upozoriti ljekarnik. Kada živa u termometru prijeđe 25 Celzijevih stupnjeva, većinu lijekova i kozmetičkih proizvoda najbolje bi bilo spremiti u hladnjak ili prostoriju zaštićenu od direktnog izvora topline, svjetlosti i vlage.