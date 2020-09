Zadrani od danas mogu uživati u slasnim burgerima na prvom Zadar Street Food Festivalu

Zadrani će od danas moći uživati uz glazbeni program domaćih DJ-a i jelima koje karakterizira brza priprema, ali vrhunske, kvalitetne i lokalne namirnice. Uz Beach Bar Bamboo na Puntamici otvorio se prvi Zadar Street Food Festival

Festival će biti otvoren u srijedu i četvrtak od 16 do 23 sata, u petak od 16 do 24 sata, a u subotu i nedjelju od 11 do 24 sata. Održavat će se uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Ulaz je besplatan, a iz organizacije su najavili:

Eat on the Street

Za sve kojima je pizza cut asocijacija na street food. Nećemo služiti to, ali morate probati Salsa Rossa pinsu, jelo starih Rimljana s 3 vrste brašna – pšeničnim, sojinim i rižinim, puno laganija od pizze, s manje ugljikohidrata, masti, soli i kalorija. Ljeto i sezona kupaćih su možda završili, ali bit ćemo još u kratkom.