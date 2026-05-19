Zaboravite raskošne haljine: Cannes je ove godine u znaku moćnih odijela

Cannes ove godine pripada ženama u smokingu. Umjesto očekivanih raskošnih haljina, crvenim tepihom zavladali su strogi krojevi, kravate i samouvjeren izgled koji briše granice između muške i ženske mode

Na jednom od najglamuroznijih filmskih festivala na svijetu moda je oduvijek igrala gotovo jednako važnu ulogu kao i filmovi. No ovogodišnje izdanje Filmskog festivala u Cannesu donijelo je upečatljiv zaokret. Glumice sve češće biraju smoking umjesto couture haljina, potvrđujući da minimalistička elegancija može biti jednako efektna kao i raskošne kreacije. U središtu tog trenda našla se i francuska glumica Léa Seydoux, čije je pojavljivanje izazvalo veliku pažnju modnih komentatora.

Kad su prve kapi kiše stigle na Croisette nakon sunčanog festivalskog niza, Léa Seydoux pojavila se na crvenom tepihu u elegantnom crnom smokingu modne kuće Louis Vuitton, čija je dugogodišnja ambasadorica. Zvijezda filma 'L'Inconnue' Arthura Hararija, prikazanog u konkurenciji festivala, odabrala je besprijekorno krojeno trodijelno odijelo uz kravatu, stvorivši pomalo androgin, ali izrazito sofisticiran dojam.

U svijetu u kojem se od žena na crvenom tepihu često očekuju voluminozne haljine, duboki prorezi i blještavilo, Seydoux je ponudila alternativu: precizan kroj, minimalizam i samouvjeren nastup. Upravo je ta kombinacija nenametljive elegancije i modnog autoriteta razlog zašto je njezin styling brzo završio među najkomentiranijima s festivala.

+5 Poznate dame u odijelima Izvor: EPA / Autor: TERESA SUAREZ

Louis Vuitton posljednjih godina sve češće reinterpretira klasično krojene komade kroz ženstvenu prizmu, a smoking se pokazuje kao idealna platforma za takav pristup. Kod Seydoux nije riječ samo o odjeći, nego o modnoj izjavi – da ženstvenost ne mora nužno dolaziti u formi raskošne večernje toalete. Slavne dame vraćaju smoking u fokus Léa Seydoux nije usamljeni slučaj. Cannes 2026. pokazao je da smoking ponovno postaje jedan od ključnih komada crvenog tepiha. Glumica Ruth Negga pojavila se u izdanju koje su mnogi usporedili s estetikom legendarne Marlene Dietrich – žene koja je još tridesetih godina prošlog stoljeća provocirala društvene norme noseći muška odijela i smokinge. Negga je odabrala kreaciju modne kuće Ami, naglasivši retro glamur uz snažnu dozu suvremenosti.

Virginie Efira odlučila se za usko krojeni smoking boje čokolade s potpisom Saint Laurenta, iza kojeg stoji kreativni direktor Anthony Vaccarello. Umjesto dramatične haljine, Efira je odabrala precizno krojenu siluetu koja je istaknula minimalistički luksuz.

Sličnim putem krenula je i Odessa A'zion u dvorednom Dior Homme odijelu, potvrdivši da se granice između tradicionalno 'muških' i 'ženskih' komada na crvenom tepihu sve više brišu.

Od Yvesa Saint Laurenta do Cannesa: Zašto je smoking ponovno važan Ženski smoking nije nova ideja, ali njegova popularnost posljednjih godina ponovno raste. Još je Yves Saint Laurent 1966. predstavio kultni 'Le Smoking', revolucionarni komad koji je ženama ponudio alternativu večernjoj haljini i redefinirao formalno odijevanje.