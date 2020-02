Vrijeme je da nazovete svog frizera; ovo su najtraženije frizure koje vrijedi isprobati

Ako tragate za trendi frizurom kojom ćete privući sve poglede, možda vas ovi prijedlozi stručnjaka nagnaju da se odlučite na promjenu. Ove četiri frizure bit će najtraženije u 2020. godini

Ponekad je i mala promjena dovoljna da izgledate i osjećate se ljepše, a jedan od povoljnih načina da to i ostvarite zasigurno je nova frizura. Odaberite jednu od ove četiri trendi frizure i počastite se novim izgledom u 2020. godini.

Već dugo se želite odvažiti na bob frizuru, ali ni sami ne znate zašto se još uvijek niste ošišali? Imamo 892.073 razloga da to odmah učinite. Upravo toliko ljudi pretraživalo je ovu frizuru u protekloj godini, a na bob su se odlučile i brojne slavne ljepotice, poput Monice Bellucci, Belle Hadid, Michelle Williams, Naomi Watts i Renee Zellweger.

No imajte na umu to da šiške nisu za svakoga. Ako stanujete u vjetrovitom podneblju, a opsjednuti ste time da svaka dlaka na vašoj glavi stoji na svome mjestu, onda bi vas ova frizura često mogla dovoditi do ludila jer šiške nisu poslušne koliko bismo mi htjeli da budu. Uostalom, ako ste ih navikli stalno dirati rukama, vaše šiške puno će se brže mastiti od ostatka kose.