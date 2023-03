Tamara Loos u nikad glamuroznijem izdanju u showu 'Ples sa zvijezdama', a istu je haljinu nosila Severina prije 11 godina

Tema epizode 'Plesa sa zvijezdama' ove nedjelje na Novoj TV je 'Filmska večer', a raskošna večernja haljina voditeljice Tamare Loos uklopila se u koncept

Tamara je odjenula seksi, prozirnu haljinu sa zanimljivim ukrasima, istaknuvši u prvi planu noge, a look je upotpunila glamuroznom frizurom i nakitom.

Inače, zanimljivo je da je istu haljinu nosila i Severina i to prije desetak godina, a riječ je o kreaciji naše poznate dizajnerice Matije Vuice .

'Nije nikakva tajna, da je prije 11 godina ovu haljinu iznjela moja mila Seve, arhivirala sam je i čuvala, i nemalo puta su me cure pitale zašto je ne prodam. Ali nije sve za prodaju, arhiva je ono što priča o tvojoj povijesti, a ova haljina zauzima posebno mjesto u njoj i uvijek je izložena u ateljeu. Kad je Marko Grubnić došao s Tamarom i upikirao je, znala sam da neću Tamari Loos odoljeti. Nekako mi se baš svidjela ta cura. I eto je, iz moje arhive na plesni podij 'Plesa sa zvijezdama'', napisala je Matija u svojoj objavi na Instagramu.

'Nikad se ni u jednoj poslovnoj prilici nisam našla u situaciji da sam maksimalno sređena od glave do pete. I, povrh svega, da to nije moja briga, nego iza tog glamura stoji toliko sposobnih profesionalaca da im ja samo mogu skinuti kapu i reći svaka čast', rekla je.

Koji će ples odnijeti Oscara, a tko neće doživjeti sretan završetak? Četvrta emisija uživo tematskog naziva 'filmska večer' na male ekrane donosi brojne plesne stilove i raskošne koreografije posvećene sedmoj umjetnosti.

Kultni i megapopularni filmovi poput 'Pretty Woman', 'Top Gun', 'Singing in the Rain', 'Godfather', 'Fifth Element' i 'Toma' samo su neki od ukupno jedanaest filmskih naslova koje su kandidati izabrali za svoje nastupe.

Dva plesna para već su napustila natjecanje, a ove nedjelje pridružit će im se još jedan par. U novoj epizodi vidjet ćemo cha cha cha, paso doble, tango, rumbu, slowfox, sambu, jive, dva valcera i dva quickstepa, a koje će filmove i plesne stilove natjecatelji upariti u svojim točkama ostaje za vidjeti.

I večeras će se na plesnom podiju natjecati Petra Kurtela, sportašica Ana Zaninović, glumac Alen Liverić, političar Dario Zurovec, glumica Daria Lorenci Flatz, Emilija Kokić, sportaš, influencer i model Fran Lauš, voditelj Frano Ridjan, influencer Marco Cuccurin, Maja Drobnjaković, chef Mario Mandarić i glumica Tara Thaller.

Žiri i ove sezone čine Igor Barberić, Larisa Lipovac Navojec, Franka Batelić i Marko Ciboci. Osim Tamare, emisiju vodi i Igor Mešin.