Više ništa nije kao prije: Ikea mijenja način kupovanja, a evo kako bi šoping trebao izgledati u bliskoj budućnosti

Mnogima će kad kažete Ikea prva asocijacija biti ogromna trgovina koja podsjeća na labirint, no švedski lanac trgovina s namještajem za dom, cjenovno pristupačnim i jednostavnim za montažu, gotovo 80 godina nakon osnutka preispituje svoj provjereni koncept kako bi generacijama koje dolaze pružio bolje korisničko iskustvo

U sljedeće tri godine najavili su otvaranje brojnih trgovina koje nisu više rezervirane samo za periferiju te sve češće ulaze u gradska središta. Krajem kolovoza Ikea je u centru Beča otvorila dosad najveću gradsku trgovinu na pet katova i s kafićem na krovu. Smještena je samo nekoliko metara od pokretnih stepenica podzemne željezničke stanice Westbahnhof, a zanimljivo je to da kupcima uopće ne nudi parkirna mjesta.

Austrijski mediji spominju političke i urbanističke sporove oko pitanja parkirnih mjesta u centru grada, dobrim dijelom vezane uz problematiku prometa u gradskim središtima, ali pitate li Ikeu, riječ je o revolucionarnoj ideji. Kupcima naviknutim na odlazak u kupovinu automobilom na raspolaganju su i dalje Ikee na sjeveru i jugu Beča, a City Ikea, lako dostupna podzemnom željeznicom ili biciklom, na pet katova prodajnog prostora nudi poznate kućanske predmete i sitnice svih vrsta. Tu je i namještaj, iako je asortiman znatno manji nego u ostalim trgovinama. Namještaj iznad određene veličine ne možete ponijeti sa sobom, već on na vašu adresu stiže dostavnom službom. U novoj bečkoj Ikei na skladištu je ukupno 3000 predmeta koje možete ponijeti.

I vanjskim izgledom bečka Ikea odudara od one na kakvu smo naviknuli pa krovom i raznim terasama dominira zelenilo, među kojim i 160 stabala. Terasa koja se na vrhu 31 metar visoke zgrade prostire na 2600 četvornih metara za posjetitelje je otvorena do ponoći i nudi fantastičan pogled na Beč, a nude ga i za Ikeu neobični prozori u prodajnom prostoru na oko 9000 četvornih metara. Na posljednjem katu smjestio se francuski hotelski lanac Jo & Joe , specijaliziran za ekonomski boravak, kojemu je cilj razviti novi koncept za slobodno vrijeme milenijalaca.

Manje trgovine samo su jedan od aspekata nove maloprodajne strategije tvrtke. U kolovozu je Ikea ponovno otvorila trgovinu na svojoj lokaciji u Šangaju , označivši je kao 'trgovinu budućnosti' . U njenom osvježenom prostoru nema tvrtki svojstvenog labirinta, koji od kupaca zahtijeva jednosmjerno vijuganje kroz čitavu trgovinu i upoznavanje sa svim vrstama soba ili kupaonica iz ponude. Umjesto toga, u središnjem prostoru kazališnog tipa kupci se mogu družiti i sastajati, a na raspolaganju im je i tradicionalniji restoran koji nudi održivu hranu. U obnovljenoj Ikei nalazi se čak i područje u kojem se stari proizvodi mogu popraviti i obnoviti. Iako se to naziva 'budućim' formatom, tvrtka kaže da će nastaviti poslovati i sa svojim zaštitnim znakom - labirintom.

Svoj malo korišteni namještaj prodajte Ikei

Posjetitelji zagrebačke Ikee vjerojatno su primijetili natpise u WC-ima koji nas informiraju o tome da se za ispiranje koristi kišnica, koja se skuplja s krova. U Ikei ulažu velike napore u to da bi tvrtka postala ekološki prihvatljivija, a s obzirom na to da ih se još uvijek doživljava kao prodavača jednokratnog namještaja, valjalo je nešto napraviti po tom pitanju. Stoga su započeli s testiranjem programa otkupa i preprodaje. U spomenutoj zagrebačkoj Ikei ovaj je program nazvan Druga prilika. Naime kupci mogu svoj malo korišteni namještaj prodati Ikei, a za dobivenu vrijednosnu karticu mogu kupiti novi namještaj kod njih. Ikea otkupljeni namještaj prodaje u svom prostoru za rabljeni namještaj po istoj cijeni po kojoj ga otkupljuje od svojih kupaca, a ne uspiju li ga prodati, odlažu ga na otpad i recikliraju ako je to moguće.