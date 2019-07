Više nije brineta: Sve je iznenadila transformacija slavne ljepotice

1/18

Manekenska zvijezda Bella Hadid dosad je bila vjerna tamnosmeđoj dugoj kosi koja komplimentira njezinom porculanskom tenu i svijetlim očima, no sad se odlučila za radikalnu promjenu. Trendseterica je poznata po tome što među prvima voli isprobati nove trendove poput dramatičnih bob frizura ili ravno rezanih šiški. Bella je u New Yorku promovirala novi look: ošišala je kosu na tzv. long bob duljinu i obojila u modernu nijansu meda s trendi sun kissed pramenovima. Mlađa sestra slavne Gigi Hadid bila je mamac za poglede u bijelim trapericama koje su kao stvorene za nju, a ležerni je dnevni look upotpunila Nike tenisicama, bijelim topom, kratkim kardiganom boje devine dlake i torbicom zmijskog uzorka.