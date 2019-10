[VIDEO] Kronično ste bez novca? Možda će vam pomoći ovi bakini savjeti

Novca nikad dosta, složit će se svi, a dok neki kao da su rođeni s talentom za zadržavanje kuna u novčaniku, drugi muku muče i stalno se 'krpaju'

Sasvim je OK koristiti aplikacije za budžet, no ponekad treba isprobati i old school savjete.

Ako ste mislili kako je sjajna ideja stalno 'peglati' kartice, varate se jer su mnoge studije pokazale kako ćete manje potrošiti ako trošite gotovinu. U videu otkrijte još nekoliko korisnih savjeta za štednju.