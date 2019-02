Velike tajne zaposlenih majki: Kako u 5 koraka organizirati dječji tulum bez imalo stresa

Jasno je da za svoje najdraže želite tulum iz snova, ali to ne znači da ste zbog tuluma najbolja majka na svijetu ili obratno. Tulum kakav vidite na slikama iz magazina košta jako puno živaca, novaca, priprema se danima, a nestane u trenu. Zato 'stanite na loptu' i prihvatite savjete iskusnih majki za rođendan kojeg ćete se rado sjećati - i vi, a i vaše dijete.

Vašem djetetu rođendan je za nepunih mjesec dana; počeli ste gledati tematske partyje na Instagramu i Pinterestu i tamo pronašli kojekakve čudesne šume, svijet iz snova, carstvo Minecrafta ili zaleđeni dvorac Anne i Else. To je to, pomislili ste! Moje dijete imat će najbolji tulum u životu! A onda nekoliko dana, tjedana ili 1000 poslovnih obveza i vodenih kozica kasnije, rođendan je stigao pred vrata, a vi nemate ni čačkalicu na Annu i Elsu. Očajni ste i počinjete se kriviti. Ne, ne radite si to!

Zato 'stanite na loptu' i prihvatite savjete iskusnih majki za rođendan kojeg ćete se rado sjećati - i vi, a i vaše dijete:

1. Dajte djeci hranu koju vole

Velika većina mališana uopće neće primijetiti da ste dvije noći marinirali piletinu da biste im napravili ražnjiće u prepeličjem jajetu s pestom od bosiljka i pjenicom od koječega. Djeca redom vole sljedeće - topli sendvič ili tost od šunke i sira, krumpiriće, pileće medaljone, sok i tortu. Napravite uhodani menu i dozvolite im da sami izaberu svoj obrok toga dana. Ako im stavite na izbor da si mogu dodati umake - kečap ili majonezu te im na kraju ponudite čokoladnu tortu, na konju ste. Sendvičima bez šunke i krumpirićima zadovoljit ćete i djecu koja ne jedu meso, a veseli menu, vjerujte nam, podržat će i roditelji koji se zadrže na partyju - jer ova hrana miriše na djetinjstvo i ne jede se svaki dan.

2. Ne robujte dekoracijama, djeca najviše vole balone

Možda će im rukice biti zmazane, ali najbolje dekoracije kreirat će upravo djeca. Dajte im balone i flomastere te zadajte temu iz crtića kojeg voli vaše dijete. Za deset minuta prostorijom će letjeti hrpetina zabavnih Spužva Bobova, gospodina Klještića i ekipe. Ako time otvorite party djeca će se zabaviti, imat ćete originalne dekoracije, a prostorijom će se cijelo vrijeme oriti gromoglasni smijeh. Provjereno je i pali!