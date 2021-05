Večeras gledate veliko finale Eurovizije i pitate se kako zaboraviti na nevjerojatnu nepravdu koja nas je zadesila? Evo kako ćete preživjeti uz minimalne traume i maksimalnu zabavu!

Danas ćemo svjedočiti kulminaciji glazbenog natjecanja koji već tjedan dana preokupira medijski prostor Lijepe naše

Pogađate, dakako, da se radi o Euroviziji čija će se finalna večer odviti baš danas te ćemo konačno saznati pobjednika 65. utakmice za najbolju pjesmu Europe.

Naša je predstavnica, nažalost, izgubila svoj plasman u prvom polufinalnom krugu – mnogi će reći pod sumnjivim okolnostima o kojima se raspredalo čak i među najvišim političkim krugovima. Bila je to, ruku na srce, dobrodošla diskurzivna promjena u komunikacijskoj strategiji naših velemoža koji su se, kako se čini, konačno uspjeli oko nečega dogovoriti, što je samo još jedna argument koji ide u prilog važnosti ove pop-kulturne institucije koja već generacijama ujedinjuje Europu kao malo koja druga manifestacija.

I to što je Albina izgubila – bilo to na prijevaru ili ne, diskusiju ostavljamo dežurnim teoretičarima zavjere – naravno ne znači da se nećemo barem u diskreciji svoga doma uključiti u izravni prijenos finalne večeri utakmice koja se odvija pod zastavom duginih boja. Okej, većina nas će svoje snage vjerojatno svejedno udružiti sa svojim prijateljima s kojima ćemo u kućnom okruženju slaviti ovaj festival demokracije. I, budimo realni, vrlo žustro raspravljati o tome tko je čiji favorit i zašto su sve natjecateljske pjesme koje su preostale gore od konja kojeg smo mi poslali u ovu utrku od nacionalnog interesa.

Najbolji prijatelj svake dobre zabave

Bilo kako bilo, gledali sami ili u društvu, pravili se da nismo gorljivi obožavatelji Eurosonga ili svoje boje isticali javno, jedno će biti neophodno – začin koji svaku navijačku akciju čini društvenim događajem po mjeri čovjeka. I tu na scenu nastupaju vaši najbolji prijatelji iz Tipsyja!

Riječ je o relativno svježem servisu dostave čija je ultimativna misija svako druženje učiniti još opuštenijim. Snalažljivost mu je vrlina, zna način kako dostaviti baš sve što je potrebno za kućno uživanje – i to brzo, pouzdano i točno. Uz Tipsy nikad vam neće zafaliti ni ića ni pića jer ima na izbor doslovno sve što teče iz boce.

Jer, možda vam večeras neće izlaziti iz kućnih papuča, ali biste svejedno malo otišli “u element”. Možda biste počastili sebe u svom društvu. Možda biste se družili, a možda biste i zaružili. Postoji li za to bolji povod od večerašnjeg? Razloga je, na kraju krajeva, mnogo, svatko ima svoj. No, jedan je način da u trenu dođete do dobre cuge, a Tipsy ima popuste od kojih će vam se zavrtiti u glavi. Zato čitajte pažljivo i konzumirajto odgovorno:

Registrirajte se i osvojite 40 kn popusta

Pozovite frenda/-icu i oboje osvajate 40 kn popusta za njegovu/njezinu prvu narudžbu

Svaka (ali baš S-V-A-K-A) kupovina vam donosi dodatne bodove i popuste, koje Tipsy pažljivo pamti i zbraja, a vi stanje uvijek možete provjeriti na svom profilu.

Osim toga, svaki put kad naručujete od Tipsyja, možete zaraditi nagradne bodove koji se mogu zamijeniti za buduće popuste. Jedna kuna, jedan bod. A još je i bolja vijest što samo kupovanje nije jedini način na koji možete uštedjeti kod Tipsyja. Vaš je najpouzdaniji katalizator zabave pripremio i niz drugih fora načina za uštedu:

2000 Bodova za registraciju

200 Bodova za rođendan

400 Bodova ako prijaviš Bug

A kako je Tipsy veliki pobornik filozofije „Sharing is caring”, tako za svakog frenda kojeg pozovete na Tipsy i koji obavi kupnju časti i vas s 2000 bodova odnosno 40 kn popusta za vašu iduću narudžbu. Čisto za primjer kako to izgleda u praksi, dođete na Tipsy, registrirate se i eto 2000 bodova (40 kn), pozovete dva frenda i oni nešto kupe - bam, još 4000 bodova (80 kn). Kupite si neku cugicu za sebe i curu/dečka u vrijednosti od 400 kn i eto još 400 bodova (10 kn). Nakon malo testiranja već imate 130 kn spremno za sljedeću kupnju. Dovoljno za bocu vina, Pringles Original, Milka čokoladu i neki sokić.

Stoga, sve što vam preostaje je učlaniti se, iz bogate ponude odabrati opciju koja najviše odgovara vašim trenutačnim potrebama, zavaliti se udobno u kauč i prepustiti se magiji najzabavnije večeri u godini!