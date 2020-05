Svim zaljubljenicama u modu dobro je poznat slavodobitni osjećaj kad se dokopamo nekog genijalnog modnog komada i onda ga cijelu sezonu nosimo u mnogim varijantama

Ovaj udobni model potpuno je opčinio mnoge slavne ljepotice poput Kaie Gerber, Rosie Huntington-Whiteley ili Zoe Kravitz iz kojih doslovce ne izlaze. Kako nedavno navodi predstavništvo modne platforme Lyst, pretraga za tenisicama brenda New Balance u posljednja tri mjeseca skočila je za zanačajnih 41 posto, dok se kultni model naziva 933 našao na sedmom mjestu najpoželjnijih proizvoda u kategoriji ženske mode.

Trend lepršavih haljina i dalje je tu, a osobito ako se nose sa sportskim sandalama s dva remena poput obuće inspirirane poznatim Teva modelima ili najpoželjnijim retro tenisicama ovoga trenutka, prepoznatljivim New Ballance tenisicama.

Iako smo mislili kako japanke ili njihove bliske rođakinje natikače sandale na kitten petu nećemo tako skoro vidjeti, one su također na popisu must have stvari za ovo ljeto.

Pa ukoliko ste ovih dana već punite online košarice, kako biste nakon karantene biti apsolutno u trendu, evo što morate svakako nabaviti.

Tenisice New Balance