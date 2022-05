Uređenje kada nedostaje kvadrata poseban je izazov: Ovo je 9 najčešćih grešaka prilikom uređenja male dnevne sobe

Prilikom uređenja malih dnevnih soba važno je uzeti u obzir određena dizajnerska pravila, ali i sitne trikove koji će maleni prostor učiniti vizualno većim, ali i znatno ugodnijim za svakodnevni boravak

Kada ste suočeni s manjkom kvadrata, najbolje je maksimalno iskoristiti zidove, posebno one na kojima nema vrata i prozora. Prema svojim potrebama i okolnostima prostora, odaberite visoke ormare, visoke police, konzolne police, kuke i slično. Drugi način da iskoristite zidove je taj da ih upotrijebite kao prostor za ukrašavanje slikama – uredite jedan zid poput male galerije, što će izgledati vrlo efektno.

Neuredni prostori uvijek izgledaju manji nego što jesu. Stoga, ako dnevni boravak nema viška prostora, jedna od ključnih stvari na koje biste trebali paziti njegova je organiziranost. Potražite praktična i učinkovita rješenja za pohranu i skladištenje stvari, a svaki dan posvetite malo vremena stvaranju reda. Na taj način lakše ćete čistiti dnevni boravak, a osim toga, on će izgledati znatno manje natrpan.

Ovo je povezano s prethodnom točkom. Naime, iako su elementi za pohranu preporučljivi, treba paziti na njihovu količinu i izgled. Dobra ideja je odabrati one s nekoliko funkcija, kao što su stolovi s poklopcem i prostorom iznutra ili taburei koji se mogu otvoriti. Odlučite li se za ormare, komode ili police, pripazite na dimenzije i dubinu kako ne bi zauzimali previše mjesta, a osobito treba biti oprezan s otvorenim policama jer se one u tren oka pretvore u neuredno odlagalište stvari.

Prejednostavno uređenje

Prilikom uređenja malih prostora obično smo snažno usredotočeni na to da izgledaju većima nego što jesu. To nas nerijetko navodi da biramo jednostavne oblike, koristimo tek nekoliko elemenata i odlučujemo se za bijele ili svijetle boje. Rezultat može biti prejednostavan, pomalo bezličan i hladan prostor. Kako bi se to izbjeglo, preporučljivo je koristiti određene elemente koji djeluju šarmantno i čine ga ugodnijim. Možete se odlučiti za tekstilne elemente koji daju notu boje ili za poseban namještaj koji cjelini daje osobnost.