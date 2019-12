Uplovili ste u četrdesete? Evo koji su puderi najbolji izbor za zrelu kožu

Žene u zrelijim godinama mnogo truda, vremena i novaca ulažu u preparativnu kozmetiku kako bi svoje lice očuvali hidratiziranim, elastičnim i smanjili bore. No kada je riječ o dekorativnoj kozmetici, često se zanemaruje promjena proizvoda koji više ne odgovaraju tipu kože. Zato vam donosimo pregled najprikladnijih pudera za žene iznad četrdesete

Osvojio je nagradu za najbolji u kategoriji sticka, a napravljen je po posebnoj formuli koja ne isušuje vašu kožu, ali je istovremeno ni ne masti previše. Dostupan je u čak 30 nijansi, a njegova tekstura je kremasta i lagana. Plus je i to što se lako nanosi.

Iz pariške kuće L'Oreal dolazi puder namijenjen zrelijem tipu kože srednje pokrivnosti i to u 12 nijansi čije bi nanošenje trebalo na vašem licu trajati puna 24 sata. Idealan je u dane kada ujutro trebate biti spremni za cijeli dan bez popravljanja make up-a.

Ovaj puder srednje pokrivnosti napravljen je formulom za povećanje kolagena i ekstraktom gljiva koji ne samo da učvršćuje kožu, već je vlaži i smanjuje pojavu pora. Vitamine C i hijaluronska kiselina u njemu također smanjuju pojavu sitnih linija. Omogućuje vam lagano i dugotrajno prekrivanje.

Maybelline New York Fit Me Matte Plus Poreless Foundation

Za one koji više vole matirajuću teksturu, a ne lagane hidratantne pudere, Maybeline ima svog asa u rukavu. Idealan je za masnu zreliju kožu. Sadrži ekskluzivne mikro pudere koji pomažu u kontroli neželjenog sjaja i zamagljuju izgled pora.