Ugodne i prozračne: Ove su haljine pravi ljetni klasik, a iz jednog razloga traženije su no ikad

Bijele lanene haljine modni su klasik koji nikad neće izaći iz mode, a nakon što se u jednoj takvoj nedavno pojavila Meghan Markle, prema podacima modne platforme Lyst, potražnja za njima skočila je za čak 233 posto

Štogod Meghan Markle i Kate Middleto n odjenu rasproda se brzinom svjetlosti, a zahvaljujući tom dobro poznato efektu brendovi koje britanske vojvotkinje nose trljaju ruke. No, ovog puta Meghan Markle uzrokovala je potražnju za malo širom kategorijom - bijelim lanenim haljinama.

Lan je idealan materijal za ljeto, ugodan je i prozračan. Koristi se stoljećima, a stari Egipćani toliko su ga cijenili da su posteljinu od lana koristili kao valutu. U odjeći od lana koža diše jer je to prirodan materijal, što znači da se u njoj manje znojimo. Haljine od lana, još u bijeloj boji koja manje privlačili sunce, stoga se ljeti nameću kao savršen izbor.

No uz sve navedene prednosti mnogi još uvijek zaziru od lana jer se lako gužva, no mi mislimo da je to dio njegova šarma. Lan ne treba biti savršeno ispeglan, a kad je malo zgužvan mekši je, nježniji za kožu i ugodniji za nošenje.