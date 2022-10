U neonski žutoj: Je li Salma Hayek pogriješila s ovim stajlingom?

1/11

Proslavljena Meksikanka Salma Hayek uvijek izaziva pozornost gdje god da se pojavi, pa njezin dolazak na premijeru filma 'Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths' u Londonu nije mogao proći nezapažen. Salma (56) je nosila crnu kratku jaknu s neonskom bluzom i odgovarajućom mini suknjom u istom tonu, a ovu kombinaciju koja je izazvala podijeljene reakcije, nespretno je spojila s kraćim čizmicama. Kosu je podigla u visoku punđu, a make up je bio neupadljiv s naglaskom na oči. Inače, na crvenom tepihu joj je pridružio i suprug, vlasnik Keringa, François-Henri Pinault.