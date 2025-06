U čemu je tajna uspješnog starenja? Evo kako održati tijelo snažnim, a um oštrim

Održavajte svoje fizičko zdravlje

Fizičko zdravlje jedan je od najvažnijih čimbenika uspješnog starenja. Zdravo tijelo će vam omogućiti više prilika da radite stvari koje volite.

'Mnogi ljudi se raduju stvarima poput putovanja, volontiranja ili brige o unucima nakon što odu u mirovinu. Te ciljeve će biti lakše postići i bit će ugodniji ako je vaše tijelo fizički doraslo zadatku', napominje dr. Hall. 'Što duže možete održati svoje tijelo zdravim i jakim, možete očekivati da ćete duže živjeti život prema vlaštitim uvjetima.'

Dr. Hall preporučuje ove korake za održavanje zdravlja:

Zdrav način života

Ograničite konzumaciju alkohola na najviše jedno piće dnevno. Redovito vježbajte, pazeći da uključite aktivnosti za jačanje mišića, aerobne aktivnosti i vježbe ravnoteže. Odlučite se za zdravu prehranu koja ograničava pakiranu i prerađenu hranu te daje prednost onoj biljnoj, nemasnim proteinima i zdravim mastima. Održavajte težinu koja je zdrava za vas. Spavajte dovoljno i prakticirajte tehnike upravljanja stresom. Redovito obavljajte liječničke preglede te obratite pažnju na sva fizička ograničenja, kao što su poteškoće s hodanjem ili problemi s ravnotežom.

Potražite liječničku pomoć prije nego što problemi počnu ozbiljno utjecati na vaš život.

Održavajte svoj um aktivnim

Važan dio uspješnog starenja je održavanje mozga aktivnim. Zapravo, Nacionalni institut za starenje objašnjava da održavanje mozga angažiranim u stimulativnim aktivnostima može pomoći u kompenziranju nekih promjena koje dovode do demencije i gubitka pamćenja.

'Volim preporučiti ljudima da isprobaju nove hobije i vježbaju učenje novih vještina tijekom života. U neku ruku, naš mozak je poput naših mišića - što ga više koristite, veće su šanse da ga održite jakim', rekla je dr. Hall.

Drugim riječima, ako mistite da 'ne možete naučiti starog psa novim trikovima'? Zaboravite na to. Vježbanje mozga može pomoći u sprječavanju kognitivnog pada i stanja poput Alzheimerove bolesti.

Iskušajte ove metode za poboljšanje zdravlja mozga

Redovito sudjelujte u hobijima koji su vam zanimljivi i ispunjavaju vas zadovoljstvom. Isprobajte nove aktivnosti i razvijajte nove vještine - možda pokušajte svirati novi instrument. Ili što kažete na šah? Sudjelujte u aktivnostima poput plesa, plivanja, trčanja ili hodanja. Oni mogu održati vaše tijelo aktivnim i podići raspoloženje. Štoviše, fizička aktivnost pomaže povećati protok krvi i kisika u mozak kako bi vam pomogla da ostanete mentalno oštri. Održavajte aktivan društveni život i redovito se družite s drugima. Isprobajte igre za trening mozga da biste izazvali svoj um.

Razgovarajte s liječnikom o tome kako vaše zdravstveno stanje ili lijekovi mogu utjecati na pamćenje ili doprinijeti zbunjenosti.

Podijelite svoje želje i ciljeve

Rad prema cilju zahtijeva neko planiranje. A cilj uspješnog starenja nije ništa drugačiji.

Postavite si pitanja poput: 'Kako želim da izgleda moj život u 60-ima, 70-ima i dalje?', 'Što želim postići?', 'Kako želim da me se sjećaju?' To su doista velika životna pitanja, no dobra je stvar da ne trebate imati sve točne odgovore. Ali saznanje o tome što želite od svog života doista može utjecati na to kako se brinete o sebi i kako planirate budućnost koju želite.

'Održavanje dostojanstva u starijoj dobi važno je mnogim ljudima. Razmislite o tome kako želite da izgleda vaša budućnost te podijelite svoje želje s drugima. Na taj način možete živjeti mirno znajući da su vaše želje shvaćene', objašnjava dr. Hall.

Naprimjer, ako niste spremni živjeti u ustanovi poput staračkog doma, razmislite koje ćete modifikacije trebati učiniti u domu da bi bio funkcionalan za vas. Možete li se preseliti u spavaću sobu u prizemlju ako biste u budućnosti mogli imati teškoća s mobilnošću? Razmislite i tome tko će vam pomoći održavati dvorište i dom ako vi to ne budete mogli.

Dakako, nitko ne zna što donosi budućnost. Ali priprema za budućnost koju želite važna je za uspješno starenje. Možete odmah započeti s koracima i razmisliti o tome.

Neki ljudi ne vole razmišljati o starenju dok se drugi raduju svojim starijim godinama kao prilici da konačno imaju budućnost za koju su radili cijeli život. U svakom slučaju, brinući se o svom zdravlju već sada, možete si pomoći osigurati da vam starije godine budu aktivnije, neovisnije i i zabavnije.