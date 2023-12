Torbice od pola milijuna dolara: Kako su Hermesovi nasljednici postali najbogatija obitelj Europe

Riječ je, dakako, o nasljedstvu brenda Hermes . Priča je to koja govori o nevjerojatnoj ustrajnosti jedne obitelji da svoje nasljedstvo održivi živim, autentičnim i - samo svojim. Usprkos velikom broju potencijalnih ulagača, u tome su uspjeli, i sada ubiru plodove dva stoljeća obiteljskog posla.

Izvor: Profimedia / Autor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Vrijednost Hermesa premašuje 200 milijardi eura

Sve to dovelo je do nevjerojatno visokog skoka u prodaji - od 2010. do danas vrijednost dionica porasla je za više od 1000 posto i vrijednost od oko 200 milijarde eura. Usporedbe radi, njihovi najveći konkurenti, grupacija LVMH koja posjeduje brendove kao što su Christian Dior i Louis Vuitton, u istom je periodu rasla za impozantnih, ali i dalje znatno manjih 600 posto.

Ključan trenutak dogodio se upravo te 2010. godine kada je jednog hladnog listopadskog dana Bernard Arnault, vlasnik LVMH-a, uputio poziv čelnom čovjeku Hermesa Bertrandu Puechu. U onom što je trebao biti prijateljski razgovor poslovnih rivala, Arnault je saopćio kako je njegov konglomerat kupio značajan udio dionica u pariškom brendu.

Obitelj Hermes bila je užasnuta ovakvim raspletom. Svjesni da Arnault s nosi nadimak 'vuk u kašmiru' s jasnim razlogom 'otimanja' povijesnih luksuznih brendova iz obiteljskog nasljeđa u dio svoje grupacije, bili su spremni na borbu. Bilo je nezamislivo da kultni Hermes postane tek nova stavka u tablici od preko 75 drugih modnih marki...