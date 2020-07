Tko god je to radio, dobro je zamotao Doris Pinčić; u moru ničega ovo je kao da gledamo talijanski San Remo

Stajlingu Doris Pinčić u lepršavoj roza haljini zamjerku nije mogao pronaći ni za kritiku uvijek raspoložen Fashion Guru. Iako njezina efektna haljina ni po čemu nije bila revolucionarna, u moru ničega bio je to melem za oči

Kako bi rekli brojni anonimni komentatori, Doris iskače iz paštete, ali to nije ništa čudno, nažalost trenutno na našem estradnom nebu nema baš voditeljica koje bi je zamijenile.

Tako dok ne dođe neka druga ili dok Doris ne zapne u bezdanu 'Dobro jutra, Hrvatska' iskakat će iz paštete. Nije to ništa čudno, već smo imali prilike vidjeti slične scenarije, baš se pitam gdje je u zadnje vrijeme Jelena Glišić.

No da se vratimo na Doris i njezinu kiklju na Splitskom festivalu. Što reći nego da su je dobro zamotali, tko god je to radio. Njezina roza haljina koja je plahutarila na dalmatinskom povjetarcu bila je vrlo efektna. Nije to ništa što već nismo vidjeli bezbroj puta, ali eto u moru ničega ovo je kao da gledamo talijanski San Remo.