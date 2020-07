Fani si je dala truda i pokupovala sve markirano, al' uzalud; pored Keruma sve pada u drugi plan, pa i splitska Merilinka

Kad bismo morali birati stajling izbora, onda bi to svakako bio onaj Fani i Željka Keruma. Taj prizor teško se može izbrisati iz sjećanja. Bivša prva dama Splita u dizajnerskim krpicama od glave do pete pokušala je isfurati mediteransku verziju looka Merilinke, no njezin suprug ipak je svojim stajlingom ukrao svu pažnju, pa je Fani pala u drugi plan

Još uvijek prežvakavamo izbore koji su itekako bili zanimljivi, a najbolje od svega je to da su marginalni likovi koji su mislili da su zadužili ovu zemlju ispali iz igre i dobili potvrdu glasača da im je bolje baviti se obitelji nego politikom iz koristi. Jedan od njih je i Kerum - i ovog ljeta gospodnjeg pokušao je ponovno ugrabiti fotelju, ali nije išlo, ovako će samo moći ugrabiti fotelju kod sebe doma, ako mu Fani dozvoli.

Njezina cvjetna haljina Dolce&Gabbana za sunčano izborno jutro bila je kao da je došla ravno s Caprija, a on… pa Kerum kao Kerum. Jedina poveznica s Caprijem njegov je šešir. Kada vidim njih dvoje, kao da vidim splitsku Merilinku koja bi bila najsretnija da može zapjevati svom Kerumu čim zasjedne u fotelju i zalijepiti mu fetu pršuta na čelo.

Baš si nekako pašu njih dvoje. Njegove bičve, fala ti bože što nisu kafene boje, baš pašu uz tu njezinu haljinu i damsku sandalicu. Fani si je dala truda i pokupovala sve markirano, rekli bismo ultima moda, al' sve uzalud. Pored njega sve pada u drugi plan.

Njegova skladna građa ipak je oduzela svu pažnju koju je Fani trebala dobiti, pogotovo nakon sveg tog truda koji je uložila u svoj stajling.