Tako laskavo: Ovo je frizura koja će biti hit ove godine, a nije bob

Iako je bob i dalje među najpopularnijima, duga kosa, zahvaljujući svježem izgledu i laskavom stilu, ali i lakoći oblikovanja, bit će prisutna cijele 2024. godine. Uz to, neće biti izbor samo za one u 20-ima i 30-ima, već i za one u 40-ima. Naime stručnjaci ističu da dobro stoji svima.