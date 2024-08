Tajno oružje zrelih žena: Šminka koju možete nanijeti zatvorenih očiju osvojila je holivudske zvijezde

Gucci Westman jedna je od najslavnijih vizažistica naše ere i prava zvijezda među holivudskom kremom, koja se bori za njen angažman na bitnijim događanjima. Svoju slavu i umijeće iskoristila je na najbolji način te predanost sofisticiranoj prirodnoj kozmetici utkala u vlastiti skincare brend Westman Atelier

Pokrenut 2018. godine, Westman Atelier ubrzo se etablirao na tržištu kao dobitna opcija za zrelije dame, zasićene trendovima milenijalaca i generacije Z, koji su šminkaju kao 'Barbie na sto načina', prema riječima slavne vizažistice Gucci Westman.

S obzirom na to da je i sama bila među zrelijim damama zasićenima aktualnim beauty trendovima, odlučila je tržištu ponuditi proizvode u skladu s vlastitim vrijednostima - posve prirodnih sastojaka, minimalističke estetike i iznimne djelotvornosti. Kozmetika orijentirana na zdravlje kože 'Oduvijek sam vjerovala da ljepota kreće od zdrave kože. To mi je potvrdio 25-godišnji rad sa zvijezdama u svijetu mode i filma', rekla je Westman u razgovoru za Baazar, pojašnjavajući na čemu temelji svoju liniju proizvoda: 'Naša linija šminke uvijek je kožu stavljala na prvo mjesto, s najvišom razinom aktivnih sastojaka za njegu u svakoj formulaciji.'

Njega kože važna je i njenim klijenticama, koje se desetljećima s povjerenjem stavljaju u njene ruke uoči poziranja za naslovnice ili odlazak na crveni tepih. Jennifer Aniston odbija fotografiranje za časopise bez njenih usluga šminkanja, Gwyneth Paltrow angažirala ju je za vlastito vjenčanje, a vjerne su joj, između ostalih i Anne Hathaway, Taylor Swift, Reese Witherspoon, Emily Ratajkowski i Cameron Diaz. 'Njena tehnika šminkanja podsjeća me na umijeće slikanja iskusnih umjetnika po platnu', opisuje glumica Anne Hathaway, dok je Julianne Moore istaknula prvi susret s Westman krajem 90-ih: 'Tada mi je davanje intervjua još bilo novost. Fotograf je želio look koji mi je djelovao preteško. Gucci je jednostavno na to rekla 'uklonimo ovo i krenimo ispočetka'. Kada vas šminka, nemate pojma što radi jer sve nanosi točkicama, poput pointilizma. Nevjerojatno je.' Isto umijeće živi i u proizvodima Westman Ateliera, koji Gucci uspješno vodi već šest godina sa suprugom Davidom Nevilleom. No, sve je počelo znatno ranije, još u njenom djetinjstvu. Odrasla u ašramu Naime, danas svjetski poznata 52-godišnja vizažistica rodila se u SAD-u pod imenom Chelsea te je prvo desetljeće života provela u kundalini ašramu u Los Angelesu. Ondje je živjela u zajednici koja je sve izrađivala sama te je odrastajući gledala majku i oca kako žive u skladu s prirodom.

Jennifer Aniston stalna je klijentica Gucci Westman Izvor: Profimedia / Autor: Broadimage / Shutterstock Editorial / Profimedia







+2 Jennifer Aniston stalna je klijentica Gucci Westman Izvor: Profimedia / Autor: Broadimage / Shutterstock Editorial / Profimedia

'Ništa nije bilo prerađeno. Sve smo radili sami - od maslaca do kozjeg sira. I ništa 'bijelo' nije bilo na stolu - ni brašno, ni šećer', prisjeća se. U dobi od 10 godina s ocem je otišla živjeti u Švedsku, ali koliko je traga ostavilo djetinjstvo najbolje potvrđuje činjenica da je ostavila nadimak izveden iz svojeg spiritualnog imena Gurucharan - Gucci. Od au pair djevojke do vizažistice slavnih i vlasnice kozmetičkog brenda Prvi posao koji je dobila kao djevojka bio je onaj kućne pomoćnice jednoj modnoj urednici u Parizu. Shvatila je da želi postati dio tog svijeta. Upisala je kozmetičku školu i ovoj prijestolnici mode te krenula na specijalizaciju u Los Angeles.

Kako bi izašla na kraj s visokim troškovima života i školovanja, radila je kao prodavačica smrznutog jogurta. 'Bio je to užasan posao', rekla je Gucci, svjesna da bez njega ipak ne bi bila tu gdje je danas. No, strpljenje, upornost i predanost učenju doveli su je do prvog velikog angažmana - rada na naslovnici Voguea. Bila je to velika odskočna daska koja joj je u budućnosti donijela brojne prestižne angažmane u najpopularnijim magazinima, od novih suradnji s Vogueom, preko Harper's Bazaara do W Magazinea i Vanity Faira. Za potonji je našminkala Olimpijce 1996. u jednoj od najslavnijih naslovnica magazina. Uskoro se probila i u filmski svijet.

S Nicole Kidman surađivala prije više od 20 godina Izvor: Profimedia / Autor: Tom Nicholson / Shutterstock Editorial / Profimedia







S Nicole Kidman surađivala prije više od 20 godina Izvor: Profimedia / Autor: Tom Nicholson / Shutterstock Editorial / Profimedia

Radila na kino hitovima Jedan od njezinih prvih značajnih filmskih angažmana bio je rad na filmu 'Zaljubljeni Shakespeare' ('Shakespeare in Love') iz 1998. godine, gdje je surađivala s glumcima poput Gwyneth Paltrow i Josepha Fiennesa. Uslijedila je suradnja sa Spikeom Jonzeom, s kojim je radila na više filmova, uključujući komediju 'Biti John Malkovich' Westman je također radila na filmu 'Moulin Rouge!' iz 2001. godine, surađujući sa zvijezdama poput Nicole Kidman i Ewana McGregora, a uskoro je slavne ljepotice počele šminkati i glamurozna događanja. Osnivanje Westman Ateliera 'Nakon toliko godina u industriji, činilo se kao da ne postoji niti jedan brend šminke koji zadovoljava luksuznu kategoriju i ekološki osviještene proizvode. Bila sam vrlo znatiželjna u vezi organske šminke. Provela sam oko osam mjeseci pokušavajući formulirati organske proizvode za šminkanje koji bi zadovoljili razinu performansi potrebnu za moj rad kao vizažistice, ali na kraju sam sjela s timom iz laboratorija i rekla: 'Ovo je potpuni promašaj'. Educirala sam se o sintetikama, angažirala kemičare i prioritizirala eko sastojke koji bi mogli pružiti visokoučinkovitu šminku s elementom njege kože. Tada su stvari zaista krenule.'

Ovaj inovativni pristup doveo je do stvaranja nove linije šminke koja spaja najbolje od oba svijeta – luksuznog i ekološki prihvatljivog. Linija nudi proizvode koji ne samo da izvrsno izgledaju na koži, već i njeguju kožu, osiguravajući da korisnici dobiju vrhunske rezultate bez kompromisa po pitanju sastojaka. 'Što se tiče odluke koje konkretne proizvode prvo izraditi, željela sam pristupiti šminki bez suvišnih detalja. Ovi proizvodi nisu besmisleni; svaki od njih ima čvrstu svrhu i nalazi se u ponudi s razlogom. Westman Atelier je dizajniran da poboljša ono što već imate, a ne da to prikriva ili sakriva, i kao rezultat toga ljudi mi često prilaze i govore koliko se samopouzdano osjećaju dok koriste i nose moje proizvode.' Kozmetika koja nije 'ostvarenje sna za djevojke' Westman Atelier zaživio je u svibnju 2018. godine kada se u ponudi našlo šest pomno dizajniranih proizvoda u cjenovnom rangu od 48 dolara do 68 dolara. Estetika pakiranja vjerno je pratila filozofiju brenda - minimalističke kutijice sive i ružičaste boje te spojevi zlatnih i crnih tonova jasno su dali do znanja da je riječ o proizvodima koji bježe od popularnih ideja ljepote milenijalaca.

'Željela sam stvoriti kozmetiku koja je toliko lagana i prozračna da vam uopće ne treba ogledalo dok je nanosite. Istina, to možda nije ostvarenje fantazija svih djevojaka', govori Gucci Westman. Osim što se sastoji gotovo u potpunosti od prirodnih sastojaka, poput jojobe, kokosovog ulja i ulja sjemenki kamelije, proizvodi Westman Atelier također sadrže aktivne sastojke poput fitosfingozina, koji se bori protiv sitnih bora i crvenila, te BerryFlux Vite, koja pruža hidrataciju. Nisu samo za korekciju, već za stvarno poboljšanje stanja kože. Ovo je bilo ključno za Westman, koja je sigurno mogla odabrati lakši put i surađivati s etabliranom kompanijom na stvaranju linije. Uostalom, uz svoj rad na crvenim tepisima, modnim revijama, snimanjima za časopise poput Voguea i Vanity Faira te reklamnim kampanjama za brendove poput Dolce & Gabbane i Diora, bila je globalna umjetnička direktorica u Revlonu sedam godina, a prije toga i međunarodna umjetnička direktorica u Lancômeu četiri godine.

Zapravo, nakon što je napustila Revlon 2015. godine, dobila je ponudu za kreiranje linije za veliku kompaniju, ali nije se činilo ispravnim. Tada joj je suprug David rekao: 'Imaš samo jednu priliku. Je li ovo ta koju želiš?' Ljubavna priča u pozadini uspjeha Upravo on bio joj je najveća podrška i oslonac, ali i poslovni partner u pokretanju vlastitog brenda kozmetike. Davida Nevillea upoznala je u New Yorku 2003. godine, kada je bio na poslovnom putu iz Londona. Kompanija Rag & Bone uskoro ga je premjestila u New York i učinila partnerom. Tri godine kasnije Gucci i David imali su vjenčanje, a u narednom desetljeću postali roditelji troje djece. Sin Dashel rođen je 2006., a kćeri Gray i Petal 2008., odnosno 2012. godine.

Nakon što je najmlađa kćer navršila četiri godine, Gucci je odlučila profesionalnu karijeru usmjeriti upravo u razvoj brenda. Odustala je od suradnji s luksuznim markama i s Davidom 2016. pokrenula lansiranje Westman Ateliera. Prve dvije godine protekle su u mukotrpnom traženju dobitne formule, ali 2018. sve je došlo na svoje. U prodaji se našlo prvih šest kozmetičkih proizvoda, a danas ih s ponosom u ponudi imaju 42.

Prvi proizvodi Vital Skin Foundation Stick - Kremasti puder u sticku koji pruža srednje do potpuno prekrivanje mrlja s prirodnim izgledom.

- Kremasti puder u sticku koji pruža srednje do potpuno prekrivanje mrlja s prirodnim izgledom. Baby Cheeks Blush Stick - Višenamjenski stick za obraze koji se može koristiti kao rumenilo, sjenilo ili ruž.

- Višenamjenski stick za obraze koji se može koristiti kao rumenilo, sjenilo ili Face Trace Contour Stick - Stick za konturiranje koji olakšava oblikovanje i definiranje lica.

- Stick za konturiranje koji olakšava oblikovanje i definiranje lica. Lit Up Highlight Stick - Kremasti highlighter u sticku koji daje licu prirodni sjaj.

- Kremasti highlighter u sticku koji daje licu prirodni sjaj. Super Loaded Tinted Highlight - Kremasti highlighter s nijansom koji pruža svjetlucavi završetak i dodaje dimenziju licu.

Kremasti highlighter s nijansom koji pruža svjetlucavi završetak i dodaje dimenziju licu. Beauty Butter Powder Bronzer - Puderasti bronzer obogaćen maslacem za njegu kože, koji daje prirodan, osunčan izgled.

'Potrošila sam devet mjeseci pokušavajući napraviti organsku liniju. Ali, željela sam vrhunske sastojke i djelovanje. Trebala sam znanstvenike, željela sam biti poznata po inovaciji. Laboratoriji bi nam pokazivali najmutnije, najgore, užasne smeđe nijanse. Rekla sam, 'Ne želim da izgleda prirodno, želim moderno', pojašnjava i dodaje kako su našli rješenje: 'Inzistirala sam na sastanku s kemičarkom. Uočila je moju frustraciju. Imala je jednu ideju, koja još nije isprobana. Strategija je uključivala oblaganje sintetičkih pigmenata drugim sastojcima kako bi se spriječilo da sintetičke tvari prodru u kožu. Pomislila sam, 'nevjerojatno, to znači da možemo koristiti boju'. Smatram da je to sigurno; to je odgovoran izbor,' ističe vizažistica i poduzetnica.

Proizvodi Westman Ateliera prvi puta našli su se na policama Sephore 2021. godine. Bilo ih je svega par. Tri godine kasnije možete ih kupiti u čak 136 trgovina diljem SAD-a. Paralelno sa širenjem pojavio se i izazov održavanja statusa ekskluzivnog brenda, jednog od najvećih izazova s kojima se nose luksuzne marke. No, tome su uspješno doskočili, nastavljajući stvarati isključivo proizvode koji su neprolazni, neuvjetovani trendovima i uvijek orijentirani na zdravlje kože. Tko bi tome odolio? Influenceri nisu potrebni - tu je Gucci. I lijepe kutijice... A čini se kako obožavatelji ne mogu odoljeti niti Gucci, koja je u samom središtu brenda. Ulaskom na Instagram profil Westman Ateliera lako ćete zaključiti da se gotovo sav marketing bazira na njenom iskustvu, znanju i življenju onoga što prodaje. Njena koža zrači prirodnim sjajem, šminka je uvijek nanesena minimalistički i besprijekorno, a vrhunski savjeti lako su primjenjivi. 'U današnje doba brend više ne može u prvi plan stavljati proizvode. Kako bismo se istaknuli pred konkurencijom, pažnju stavljamo na ljepotu pakiranja i marketing koji stvara nove kupce', ističe David Neville. Upravo su lijepa pakiranja potaknula rast popularnosti proizvoda Westman Ateliera. Dizajnirana poput ukrasa, redovit su detalj na fotografijama influencerica, koje ih ističu kao komadić luksuza.

Ali, za razliku od luksuzne torbice koja košta i po nekoliko tisuća dolara, ovi proizvodi mogu se kupiti već od 25,99 dolara. I baš su za mala, cjenovno pristupačnija pakiranja otvorilo sasvim novo tržište ovom brendu, jer ih je počela kupovati (i reklamirati na društvenim mrežama) mlađa publika. Društvenim mrežama Gucci Westman može zahvaliti i činjenicu da je njeno ime postalo toliko poznato da je već u startu imala velik broj obožavatelja koji su jedva dočekali kupiti njene proizvode. Za razliku od nekih prošlih vremena, kada su vizažisti ostajali u vječnoj sjeni lica ispred kamera, zvijezde su u vlastitim postovima počele promovirati umjetnike koji stoje iza dizajna njihove šminke. 'Gucci je pravi X-faktor. Dani u kojima su se milijarde dolara trošile na reklame u časopisima i panoima postali su prošlost. Sada se fokusiramo na sadržaj na društvenim mrežama, fotogeničnost proizvoda i komunikaciju s klijentima', pojašnjava Neville.

Kada god Gucci objavi proizvode kojima je nedavno šminkala Anne Hathaway ili Gwyneth Paltrow, postotak prodaje trenutno doživi rast. Iako izbjegavaju plaćanje influencerima, priznaju da su primijetili osjetno povećanje prodaje nakon što je mega-influencerima Mikayla Nogueira objavila proizvode Westman Ateliera pred svojom publikom koja broji više od 15,4 milijuna pratitelja.

Proizvodi spajaju clean makeup i chic look Najtraženiji je Skin Activator, serum na koje je tim znanstvenika radio čak pet godina, predvođenih stručnjakom za tehnologiju kožne barijere, dr. Raymondom Parkom, koji je objavio više od pedeset članaka o svojim dermatološkim istraživanjima. 'On je vodeći znanstvenik za kožu u Koreji i poznat je po svojoj tehnologiji višeslojne emulzije', kaže Westman. Korištenje ove tehnologije u Skin Activatoru znači da serum ima jedinstven sustav otpuštanja aktivnih sastojaka.

'Željela sam stvoriti nešto što ima značajan učinak na kožu i prodire u dermis', nastavlja. 'Svidio mi se ovaj sustav formule u kojem smo mogli uključiti nekoliko snažnih sastojaka koji se međusobno ne poništavaju i rade zajedno. Kombinirali smo 12 aktivnih sastojaka, uključujući hijaluronsku kiselinu, niacinamid, ceramide, peptide, probiotike i još mnogo toga. Stvara blistav, puniji izgled kože koji traje cijeli dan.' Nastao je iz njene potrebe za njegovanjem osjetljive kože zaražene rozacejom te Gucci bez njega ne može zamisliti dnevnu beauty rutinu. Osim njega, koristi i minimalističku šminku vlastitog brenda. 'Počinjem sa sredstvom za čišćenje lica, a zatim nanosim Skin Activator na lice, vrat i prsa. Ako nanosim šminku, odmah nakon toga koristim naš Complexion Drops, a zatim prelazim na Face Trace, Baby Cheeks i Lit Up za svakodnevni look.' Cijene kreću od 25,99 eura Pakiranje Skin Activator seruma od 20 ml košta 155,94 eura, dok ćete po nešto povoljnijim cijenama naći ostale hit proizvode koje i sama vizažistica koristi za svaku prigodu.

Primjerice, Baby Cheeks ruž za usne košta 49,70 eura te dolazi u nekoliko nijansi ružičaste i crvene, a dostupni su i u manjem pakiranju za 25,99 eura. Proizvod za konturiranje crta lica Face Trace dostupan je za 49,70 eura, a po istoj cijeni dolazi i highlighter Lit Up stick za dodavanje sjaja koži. Gucci je istaknula i jedan proizvod koji obožava koristiti glumica Jennifer Aniston. 'Jen obožava brončani sjaj kože. Zbog toga je velika obožavateljica mojeg Westman Atelier Face Trace Contour Stick in Truffle po cijeni od 51 eura.' Ovi proizvodi oličenje su svega što je vizažistica željela postići svojim brendom - spoj clean makeup-a, efikasne njege kože i chic looka.