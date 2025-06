Tajne ljepote: Heidi Klum iznenadila priznanjem koje svima dostupne proizvode koristi

'Bombardiraju me proizvodima iz cijelog svijeta i volim ih sve isprobati, ali za mene su osnove najvažnije. Kada se hranim zdravo i kad mi je koža dovoljno hidratizirana, vidim razliku na svom licu kad se pogledam u ogledalo', izjavila je Heidi u zanimljivom intervjuu za Who What Wear.

Bez kompliciranih rutina s tisuću koraka, Heidi zagovara jednostavnost te izbjegava nepotrebne proizvode koji bi mogli narušiti stanje kože.

'Trenutno koristim Augustinus Bader ulje za lice i hidratantnu kremu kao posljednji korak svoje beauty rutine. Kako bih održala kožu mekom i zdravom, jednom tjedno volim koristiti piling za uklanjanje mrtvih stanica', objasnila je dodajući da izvan seta obično koristi samo toniranu hidratantnu kremu, maskaru i rumenilo.

Lijepa Njemica iznenadila je i priznanjem da koristi dječji šampon kao odstranjivača šminke s očiju.

'Jednom davno sam morala otići oftalmologu jer sam imala ječmenac i preporučili su mi da perem lice dječjim šamponom. Nekad se vratim s posla s nekoliko slojeva umjetnih trepavica i jako puno šminke. Savjetovali su mi da dječjim šamponom mogu dobro očistiti područje očiju i skinuti svu šminku. Taj proizvod nije toliko agresivan kao drugi preparati koji isušuju kožu i meni osobno ne odgovaraju', izjavila je slavna ljepotica.

Zagovornica prirodnih sastojaka

Ona vjeruje prirodnim kozmetičkim rješenjima te je priznala kako je u mnogim prilikama davala prednost prirodnim pripravcima pred beauty proizvodima, primjerice kokosovom ulju.

'Obožavam koristiti obično kokosovo ulje iz supermarketa. Pogotovo sada u Los Angelesu, gdje je sve jako suho i puno vremena provodim na otvorenom. Volim nanositi kokosovo ulje na kosu i tijelo. Vrlo je povoljno i ostavlja sve mirisnim i nahranjenim', izjavila je Heidi o ovom prirodnom sastojku, koji obožavaju i Salma Hayek ili Blake Lively.

Za nju, ljepota je također povezana sa zdravom prehranom koja nam omogućuje da izgledamo dobro izvana, ali i da se osjećamo dobro iznutra. 'Za mene se ljepota odnosi na prehranu. U ovoj sam industriji od 1992. i uvijek sam vjerovala da si ono što jedeš', poručila je.

Za Heidi je prehrana jednako važna kao i, primjerice, nanošenje hidratantne kreme ili čišćenje kože prije spavanja, a redovito prakticira pijenje nekoliko litara vode dnevno - kako bi održala hidrataciju na odgovarajućoj razini - te konzumiranje voća i povrća bogatog vitaminima.