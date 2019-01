Svi su gledali u nju: Franka Batelić zablistala u glamuroznoj haljini koja ne trpi višak kilograma

Na dodjeli nagrada Narodnog radija za najbolju pjesmu godine Franka Batelić izazvala je ovacije svojim izborom stajlinga. Lijepa pjevačica odabrala je efektnu šljokičastu haljinu s hrvatskim potpisom koja joj je pristajala kao salivena

Glazbeno-scenski spektakl u režiji Narodnog radija – Dan najbolje domaće glazbe, održan je sinoć u zagrebačkom Muzeju Mimara. Slušatelji Narodnog odabrali su najbolju pjesmu u 2018., a to priznanje ponijela je balada 'Rekao si' Nine Badrić. Dodjeli nagrada prisustvovale su brojne estradne zvijezde. Bila je to večer kada je bilo važno zablistati punim sjajem, a Franka Batelić u tome je zasigurno uspjela.