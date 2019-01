Fashion Guru: Ovo su najbolje odjevene osobe u Hrvatskoj

Na tradicionalnoj listi najbolje odjevenih osoba na domaćoj društvenoj i estradnoj sceni, koju je sastavio naš dežurni modni kritičar Fashion Guru, ove godine našlo se najviše glumica, ali i jedan glumac, a svoje mjesto pronašla su i imena s glazbene scene te poneko iz poduzetničkih voda

Prošle godine nešto se i pojavljivao u javnosti pa je opet skrenuo pažnju na sebe, ali ovaj naočiti Dalmatinac je oduvijek plijenio pažnju ne samo svojim glazbenim umijećem i performansama na klaviru, nego i svojim stilom. Uvijek u uskim odjevnim kombinacijama i špic cipelama, definitivno je dao do znanja da ima svoj stil koji mu itekako dobro pristaje.

Ako netko zna nositi skupe trendovske komade, a da ne vrište da su to poznati brendovi, onda je to Branka. Na njoj ništa ne vrišti, ali pomno pazi da je uvijek u trendu, bilo da se radi o hlačama od samta, bilo razbarušenoj frizuri.

Zgodna Bojana već je stalna gošća na ovakvim listama. Njezina transformacija leži dijelom i u njenom pozivu i zbog toga može nositi sve sa stilom. Nebitno radi li se o nakićenim Skokinim kreacijama ili pak o jednostavnim i zavodljivim komadima s potpisom Envy rooma - Bojana sve to izvede baš onako kako treba.

Nevjerojatna transformacija koju je izveo Davor dovela ga je na ovu top listu. Od punačkog momka, pa do istesanog muškaraca koji je uspio izgraditi svoj stil, od dandy kariranih odijela, preko sportskih izdanja kada vozi bicikl, do obične majice i traperica, Davor se uspio vizualno preobratiti i valjda je zadovoljan trenutačnim izdanjem. Mi svakako jesmo.

Mlada pjevačica strpljivo je pratila svog momka i onda je samo jedan dan rekla - a sada bih malo ja na scenu. Nije pogriješila, a vidimo i da je dok je bila odsutna naučila ponešto o odjeći i stilu. Sva sreća da je imala mogućnosti za to. Tako se Franka u nekoliko godina pretvorila u jako zgodnu ženu koja se još stilski traži, ali svejedno je svojim nastupima u prošloj godini dala naznake da je itekako na dobrom putu.

Ako je itko pokazao svu raznolikost modne industrije, a da sve to ipak ima neku poveznicu i eklektični stil, onda je to uspjela Pišekica. Našlo se ove godine u njezinim stajlinzima svega; plave, crvene, bež, visokih čizama, 'najružnijih' tenisica za posjet vatrogascima ili ultrakratkih toaleta za neku glamuroznu priliku. Sva sreća da ima priliku ta posebna modna izdanja pokazati na druženjima sa svjetski poznatim facama, a i donijeti na trenutak pravi modni svijet u ovu našu izmučenu zemlju.

4. Janko Volarić Popović

Prvo mu moram odati priznanje jer je uspio izdržati još jednu sezonu 'Supertalenta', nije to lako kada imaš svakakve natjecatelje i kolege. Uz sve to on je uspio istaknuti se suvislim rečenicama i dobrim stajlinzima. Jest da se ponavljao u kombinacijama, ali bolje i tako nego da nas je iznenadio kakvim lošim izdanjem. U moru bezvezno odjevenih muškaraca na našoj estradi, a političari su nam zgadili sve, pa i jedino po čemu se poznaju prava gospoda - odijela i lijepo ponašanje - Janko nam je barem malo vratio nadu.