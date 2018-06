Svi su gledali u prelijepu brinetu u ružičastom bikiniju

1/18

Madison Beer, mlađahna glazbenica u usponu, uživala je u ljetnim radostima na plaži u Miamiju, a za tu je prigodu odabrala bikini klasičnog kroja u efektnoj nijansi ružičaste koji joj je stajao kao saliven. Zgodna Amerikanka stajling za plažu upotpunila je s minimumom šminke, ležernom pundžom na vrhu glave i s malo nakita, uključujući i tanku ogrlicu s Chanelovim potpisom. Inače, Madison je ove godine objavila svoj debitantski uradak s kojeg je već skinuto nekoliko singlova, poput 'Dead' i 'Say It to My Face', a na kojem se okušala i kao autorica tekstova pjesama.