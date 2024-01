Što je in, a što out? Omiljeno pletivo od sada se nosi u novom stilu

Ako postoji jedan odjevni predmet koji je simbol zime i hladnoće, onda su to topli puloveri . Neodoljivo mekani i iznimno svestrani, mnogima su najdraži komad koji se s guštom nosi od jutra do mraka.

No početkom nove godine polagano se mijenjaju i stilovi u nošenju omiljenog pletiva, a trendseterice su već pokazale koji su puloveri in, a koji out.

In: Kabelsko pletivo

Out: Rebrasto pletivo

Takozvana kabelska pletiva nezaobilazna su u ovoj zimskoj sezoni - osobito u krem ​​tonovima. Riječ je o finom pletenju nalik na pletenice koje se svojim dizajnom savršeno uklapa u stil nošenja predimenzionirane odjeće, cargo hlača i chunky tenisica.