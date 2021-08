Što baš nikad ne biste trebali prati u perilici rublja

Najlakše je prljave stvari ubaciti u perilicu rublja i za sat-dva izvaditi ih blistavo čiste. Tako štedimo vrijeme i živce, no ako ih operemo na pogrešnom programu ili u perilicu ubacimo ono što se tamo nikako ne bi trebalo naći, možemo napraviti više štete nego koristi

A što to ne bismo nikad trebali prati u perilici rublja? Neke stvari su očite, no ponekad idemo linijom manjeg otpora i ubacujemo u nju i nešto za što već u startu znamo da bi bilo bolje oprati na ruke ili odnijeti na kemijsko čišćenje. Najčešći primjeri su osjetljivi odjevni predmeti poput donjeg rublja od čipke, svile, grudnjaci, vunene veste…

Odijela

Čak i ako je odijelo od pamuka, poliestera ili nekog drugog materijala koji se inače bez problema pere u perilici rublja, sakoi, hlače i suknje od odijela definitivno se nikad ne bi trebali naći u perilici. To je najbrži način da navedeni komadi nepovratno izgube oblik i unište. Za te odjevne komade predviđeno je kemijsko čišćenje.

Kožne tenisice i odjevni predmeti od kože

Tenisice od tkanine najbolje se će oprati u perilici rublja, i to pri nižoj temperatura, od maksimalno 30 stupnjeva, a dobro ih je prethodno, pogotovo ako su bijele, tretirati sredstvom za čišćenje mrlja. No s kožnim tenisicama je druga priča, a voda i vrućina vrlo lako ih mogu uništiti. Slično je i s odjevnim komadima od kože. Površinu kožnih predmeta nakon što se smoče na kiši možemo tretirati i 'vratiti u život', no ako takve predmete operemo u perilici i natopimo vodom i deteržentom površinski sloj će se zgužvati i oštetiti. Stoga, ne perite ih već nosite na kemijsko čišćenje. Da, to košta, ali na koncu ćete proći jeftinije...