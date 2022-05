Štite od pogleda, a i lijepo izgledaju: Ovi grmovi predstavljaju dobar izbor za živicu

Od klasičnih do onih jedinstvenih, žive ograde koje obrubljuju vrt uvijek su dobar izbor, a odlikuje ih funkcionalnost i vizualna atraktivnost. Ako želite svoj vrt podići na višu razinu i dati mu poseban šarm, ovi grmovi predstavljaju dobar izbor

Grmovi koji omogućavaju privatnost trebaju biti gusto rastući i eventualno imati trnje, kao što je glog, ili bodljikavo lišće, poput engleske božikovine. Uz to, živica može biti vjetrobran, a u tom slučaju biraju se viši grmovi.

S malim i ovalnim listovima, japanska božikovina više sliči na grm šimšira nego na grm božikovine. Dostupne su mnoge sorte ove širokolisne zimzelene biljke, a najčešće izbor pada na one koje dosežu visinu malo više od metra. Posadite ih na mjestu s punom do djelomičnom sjenom. Odgovarat će im kiselo tlo s dobrom drenažom, a nagradit će vas bijelim cvjetićima.

S bodljikavim listovima, ova sorta božikovine bolji je izbor za živicu od one japanske ako želite kombinirati sigurnost s estetskim aspektima. Također, radi se o sorti božikovine koja doseže dovoljnu visinu da može poslužiti kao paravan koji jamči sigurnost. No svakako valja imati na umu to da su bobice božikovine otrovne te ih treba držati podalje od djece i kućnih ljubimaca. Uz crvene bobice, prostor će ukrasiti zelenkasto-bijelim cvjetovima, a odgovara joj mjesto s puno sunca ili djelomičnom sjenom te dobro drenirano i blago kiselo tlo.

Thunbergova žutika