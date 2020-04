Francuska prva dama Brigitte Macron ozbiljno je shvatila izolaciju. Osim što više od mjesec dana nije izlazila u javnost, 67-godišnja prva dama svoju je garderobu prilagodila boravku u svoja četiri zida. Omiljene joj visoke potpetice zamijenila je ravnom obućom

Prva dama se posljednji put pojavila u javnosti na lokalnim izborima u Parizu. Tada je kao i uvijek bila odjevena vrlo elegantno te je nosila visoke potpetice. To je ujedno i posljednji put da je bivša učiteljica nosila visoke potpetice.

Naime, Brigitte Macron je nedavno priznala kako više ne nosi štikle. Macron je izjavila kako se odrekla visokih potpetica te kako ih nije nosila 45 dana. To nimalo ne iznenađuje obzirom da prva dama posljednjih dana ne izlazi iz kuće. Izolaciju je shvatila vrlo ozbiljno, baš kao i milijuni ljudi diljem svijeta.

Prva dama svjesna je da štikle izdužuju figuru i noge, zbog čega im prednost ispred ravnih cipela daje čak i u vrlo ležernim situacijama. No, proteklih dana Macron nosi ravnu obuću. To ne znači da je štikle u potpunosti izbacila iz svog ormara, već da one čekaju neka bolja vremena.

Inače, Francuska trenutno broji 128 tisuća oboljelih, od kojih je broj preminulih premašio 24 tisuće.