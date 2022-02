Stajling elegantne princeze Mary najbolji je dokaz kako i brinetama sjajno pristaje ova boja

1/15

Danska princeza Mary za otvorenje izložbe pod nazivom 'Mary and the Crown Princesses' u Koldinghusu ponovno je pokazala svoj istančani modni ukus i to u nečemu već viđenom. Efektni ružičasti kaput s potpisom dizajnera Claesa Iversena koji je nosila u nekoliko prijašnjih prigoda, pokazao se savršenim izborom za markantnu suprugu princa Frederika, budućeg danskog kralja. Inače, kreacije istog dizajnera rado nose i dvije modne ikone s kraljevskih dvora: španjolska kraljica Letizia i nizozemska kraljica Maxima. Princeza Mary koja će 5. veljače proslaviti 50. rođendan, ovaj elegantni look upotpunila je lakiranim stiletticama, diskretnim make upom i ženstvenom frizurom.