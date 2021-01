Slavna plavuša ne odustaje od modela traperica koji više nije na tronu popularnosti

1/10

Iako se već neko vrijeme najavljuje konačni kraj dominacije skinny traperica, čini se da to nimalo ne brine britansku voditeljicu i članicu žirija 'Britain's Got Talent', Amandu Holden. Vitka 49-godišnjakinja uvijek je u središtu pozornosti, a ovoga puta je bila privlačila poglede u efektnom crno-bijelom sakou brenda Reiss, pripijenim trapericama od tamnog denima i gležnjačama na petu. Iako je padala jaka kiša, Amanda koja je prošle godine objavila svoj prvijenac 'Songs From My Heart', nije skidala sunčane naočale.