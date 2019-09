Škorpionima se smiješi neočekivana zarada, Bikovi će šarmirati sve pred sobom dok će se Vodenjaci bez straha prepustiti ljubavnim užicima

Bikove će njihov smisao za humor učiniti popularnima u svakom društvu, a širokim osmijehom i šarmom bez napora će osvajati tuđa srca. Škorpionima bi se mogla ukazati neočekivana prilika za dodatnu zaradu. Blizanci su nezadovoljni jer se stvari ne kreću u željenom smjeru dok bi se Vodenjaci bez straha trebali prepustiti ljubavnim užicima, a netko će biti voljan pružiti im ono čemu se nadaju

Zabavljač poput Lava nema teškoća s okupljanjem ekipe, a i veza bi mogla procvasti u većem društvu. Da bi ostvarili ciljeve, trebali bi biti poduzetniji. Bio bi dobro posvetiti dovoljno vremena planiranju prihoda i rashoda i dobro razmisliti prije no što se odluče na radikalan korak.

Ako nadvladaju predrasude, mnogi će Rakovi uvidjeti da status samca ima dobrih strana. Sloboda je svakako ugodnija od iscrpljujuće veze. Izlet ili kavica s prijateljima dići će im moral. Prije no što se bace u veći trošak potrebno je dobro odvagati razloge za i protiv.

Vage će nešto tjerati na analiziranje svakog partnerovog postupka. Budu li ustrajne u tome, izvest će mnoge pogrešne zaključke i usput lišiti odnos spontanosti. Netko značajan pogurat će ih do ostvarenja ciljeva, a pritom neće tražiti mnogo zauzvrat. Rezultati neće izostati, iako će morati pričekati na njih. Krajem tjedna počinje povoljno razdoblje, ali svejedno treba biti racionalan s novcem.

Želja za sadržajnijim ljubavnim životom potaknut će Djevice na promjene, a osim razuma neka poslušaju i srce. Pri druženju bi bilo uputno izbjegavati rasprave o ozbiljnim društvenim temama, koliko god im bilo stalo do izražavanja stavova. Pokažu li svoju vedru stranu, bit će lakše i njima i drugima. Nije vrijeme za ulazak u veće troškove ni za pokretanje privatnog posla, pa treba pričekati s donošenjem krupnih financijskih odluka.

Premda su bližnji navikli na dug i drzak jezik Strijelaca, ipak ne treba iskušavati njihovo strpljenje. Pametnije bi bilo odbrojiti do deset prije nego što izvale nešto neumjesno. Nesuglasice s voljenom osobom treba rješavati smirenim razgovorom. Poželjet će zabušavati i izvući se na šarm, ali to im neće uspjeti. Pametno bi bilo odgoditi udovoljavanje potrošačkim hirovima - idući tjedni bit će povoljniji za to.

