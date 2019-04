Širokom odjećom Severina Kojić pokušala prikriti krhku figuru

Za potrebe snimanja svog novog, 14. po redu spota za pjesmu 'Losha' s novog albuma 'Halo', Severina Kojić posegnula je sve do New Yorka i na ulicama Velike jabuke zaplesala odjevena u brendirane komade od glave do pete

Čak četrnaesti spot s posljednjeg albuma 'Halo', Severina će objaviti u četvrtak, 02. svibnja, točno u podne na svom YouTube kanalu i Facebook stranici. Spot za pjesmu 'Losha', autora Gorana Ratkovića – Raleta, snimljen je na ulicama New Yorka, čije najavne fotografije potpisuje Marijana Marinović.

Lijepa pjevačica izmijenila je nekoliko senzacionalnih stajlinga, vrlo originalnih i svojstvenih njezinu uobičajenom stilu odjevanja. Severina, poznata kao velika zaljubljenica u modu i jedna od najbolje odjevenih Hrvatica koja se ne libi potrošiti novac na skupocjene komade, scene za novi spot snimala je u odjeći, obući i modnim dodacima s potpisom vodećih brendova poput Jimmyja Chooa, Guccija, Dolce & Gabbane, Calvina Kleina i Diesela.

Iako je provokativna izdanja u oskudnim krpicama pjevačica ovog puta odlučila zamijeniti širokom odjećom i slojevitim odijevanjem, nismo mogli ne primijetiti njezinu krhku figuru koja je preoteklih mjeseci izazvala veliku pažnju javnosti. Fanovi nisu oduševljeni Severininim novim izgledom. Nakon što je pjevačica protekle zime objavila fotografije u kupaćem kostimu s obiteljskog odmora na Maldivima, njezini obožavatelji nisu krili nezadovoljstvo time što je pjevačica oslabila i izgubila obline.

'Severina izgledate jako sretno iako moram se složiti s drugima, premršavi ste', 'Znam da vjerojatno pazi da bude u top formi i da dobro izgleda, ali malo više kila bi joj odlično stajalo. Bila je žena s oblinama. Seve vrati se', 'Seve stajling za 10 kao uvek, fali 5 kg bez uvrede', 'Channeling Angie hah?', komentirali su joj tada pratitelji na Instagramu.