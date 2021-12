Sharon Stone u leopard haljini koja otkriva puno više nego što se čini

1/13

Sharon Stone je odavno naučila što odjenuti kako bi postala glavna zvijezda večeri, a taj je recept ponovila i na premijeri filma 'The Tragedy of Macbeth' održanoj u Los Angelesu. Za istu je odabrala maksi haljinu leopard uzorka, koja na prvi pogled uopće ne izgleda 'otvorena' kakva u stvarnosti zapravo je. Naime, model je u gornjem dijelu zakopčan do grla i ima ukrasnu mašnu, no zato otkriva dio trbuha, kao i dio lijeve noge zbog visokog proreza. Inače, taj prorez na prvu nije uopće vidljiv, zbog lepršavosti donjeg dijela. Uz nju je iskombinirala klasični crni kaput, koji je samo ovlaš prebacila preko ramena, salonke boje burgundca i crnu torbicu s potpisom Dolce & Gabbane.