Šest ključnih komada za kojima luduju Parižanke ovoga proljeća

Parižanke su bez sumnje među najbolje odjevenim ženama svijeta, a njihov stil odijevanja odražava bit pariškog chica: odvažnost, originalnost i ženstvenost

Ines de la Fressange , legendarna manekenka i modna muza nedavno preminulog Karla Lagerfelda u osamdesetima, najbolje je opisala što je to pariški chic.

'Parižanka diše zrak vremena i zna da moda mora treba biti zabavna. Parižanka slijedi nekoliko zlatnih pravila, ali ih, također, voli prekršiti. I to je dio njezina stila. Sve lagano. C'est facile!', opisala je Ines u svom bestseleru 'Pariški chic'.

IT MODEL

Neuništive resice ponovno su s nama, osobito na jaknama. Nadahnute country/western stilom, ovakvi su modeli apsolutni must have ove sezone pa ako vam se sviđaju ovakve kreacije svakako nabavite jednu.

Najtraženija torbica za 2019: Chloé C bag

Moćnih torbica nikad dosta, slažu se sve zaljubljenice u modu, no ukoliko ste poželjeli it komad ove godine, onda morate nabaviti skupocjenu torbicu Chloé C bag.