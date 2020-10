Savršeno mjesto za započeti dobar dan i provesti nezaboravnu večer- Hugos's bar

Za ovu sezonu i još ugodniju jesen, kreativci iz već svima poznatog zagrebačkog bara pripremili su fine doručke i odličnu sushi ponudu koju ako već niste, svakako morate probati

U posljednje vrijeme, svi smo nekako željni druženja, novih okusa i uspomena. Često je vrijeme faktor koji na to utječe pa ono slobodno težimo što kvalitetnije provoditi. Svima poznat i omiljen - Hugo's Bar je, na oduševljenje svojih vjernih gostiju i svih onih koji će to tek postati, uveo zanimljive novitete kojima je zaista teško odoljeti. Općenito, Hugo's Bar je mjesto poznato po day'n'night filozofiji. Od one prve najukusnije jutarnje kavice i cijeđenog soka, hrskavih kroasana pa sve do maštovitih i oku primamljivih, večernjih koktela.