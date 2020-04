Dovoljna količina jaja - nabavljena! Boje, prirodne ili umjetne - pripremljene! Sada jedino preostaje skuhati jaja kako bi na sutrašnjem za Uskrs ukrašenom stolu one dobila posebno mjesto. No, postoji jedan maleni problem koji se često događa, a to je da tijekom kuhanja ljuska jajeta popuca. Otkrivamo vam maleni trik zahvaljujući kojem vas ovakvi problemi neće nikada mučiti

Tradicija, ali i zabava, za cijelu obitelj svake je godine definitivno bojanje i ukrašavanje jaja za najsvečaniji katolički blagdan - Uskrs. Sve to idealno zvuči i izgleda, no kada ljuska jajeta, tijekom kuhanja, napunke, sve 'pada u vodu'. Sav onaj silni trud i veselje zamijeni ljutnja, ali i nemoć da se išta popravi.

Iako postoje neki trikovi kojima ćete možda spriječiti pucanje jajeta, ni oni nisu uvijek uspješni, no, tko kaže da skuhana jaja koja estetski ne zadovoljavaju vaše kriterije nisu dobra da ih iskoristite primjerice za francusku salatu ili da od njih napravite punjena jaja?

No, mi ćemo vam ipak otkriti neke dobro čuvane savjete koji bi vam trebali pomoći da vaše pisanice ipak budu onakve kakve želite - savršene. Važno je napomenuti da prije negoli stavite jaja kuhati, ista moraju odstajati na sobnoj temperaturi. Isto tako, dok većina stavlja odmah jaja u lonac i vodu pa na vatru, neki ih dodaju tek kada voda zavrije i kunu se kako upravo zbog toga njihova ljuska nikada ne popuca.

Moglo bi vam pomoći i ako voda ne vrije prejako, ali i ako jaja kuhate u dovoljno velikom loncu kako bi ona imala dovoljno mjesta za kretanje, čime neće doći do 'sudara', pa će se umanjiti šansa da ljuska popuca. Ima i onih koji polako miješaju vodu dok ne zavrije, zatim puste jaja da se kuhaju nekoliko minuta, isključe vatru i u toj vodi ostave još pola sata jaja da odstoje.