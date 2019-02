Sajam vjenčanja Zagreb i poznati Hrvati modnom revijom podržali male srčane bolesnike

Pjevač Ivan Zak, glumice Jelena Perčin i Katarina Baban, pjevačice Ivana Marić i Ivana Lovrić, članice grupe Gelato sisters Neda Parmać, Sanja Parmać i Romana Pavliša, glazbenici Marko Kutlić i Jure Brkljača, te 'modni tigar' Toni zablistali su na gala donatorskoj reviji Sajma vjenčanja proteklog vikenda u Areni Zagreb

Posebna je glazbena, ali i modna poslastica bio nastup Jelene Žnidarić Zsa Zse koja je pjesmom otvorila modno događanje održano u sklopu dobrotvorne akcije za štićenike udruge Veliko srce malom srcu.

Sajam vjenčanja Zagreb održan proteklog vikenda u najvećoj dvorani u Hrvatskoj, zagrebačkoj Areni okupio je oko 7 000 posjetitelja, budućih mladenaca i ljubitelja vjenčanja, te još jednom, 21. godinu za redom, 'opravdao' status najglamuroznije i najveće manifestacije vjenčane tematike u Hrvatskoj i regiji. Preko 200 izlagača iz vjenčane industrije na više od 5.500 m² u Areni Zagreb predstavilo je bogatu ponudu svih segmenata iz svijeta vjenčanja. 'Tradicionalno Sajam vjenčanja Zagreb ugostio je i ove godine brojne domaće obrtnike – salone vjenčane mode i dizajnerske kuće, cvjećare i slastičare, studijske kuće za fotografiranje i snimanje, predstavnike iz područja rasvjete te popratne opreme za organiziranje vjenčanja. Zadovoljstvo nam je istaknuti da ova manifestacija kontinuirano podupire razvoj i unapređenje hrvatskog obrtništva' poručili su organizatori.

Sajam u znaku srca: domaće zvijezde pokazale veliko srce za najmlađe

Sajam vjenčanja Zagreb okupio je na gala donatorskoj reviji brojne domaće zvijezde koje su, prošetavši modnom pistom u ulozi modela, još jednom pokazale veliko srce i podržale dobrotvorni karakter najveće manifestacije vjenčane tematike u regiji. 'Ovo mi je već drugi put kako nosim reviju, a danas imam jako veličanstvenu vjenčanicu i zaista se osjećam posebno. Nisam očekivala kako ću je tako rano odjenuti, ali mi je jako drago. Čak se i šalimo s obzirom na to koliko sam vjenčanica probala za snimanje jer sam zaštitno lice, kada se budem ja udavala kako ću točno znati koja vjenčanica meni najviše odgovara. O svome vjenčanju još uvijek ne razmišljam, no priznajem da sam polako zagledala na sajmu. Volim one lijepe, jednostavne i uske haljine, ali kada vidim princezaste, ne mogu se više odlučiti', poručila je Zsa Zsa.

Već drugu godinu za redom zagrebački Sajam vjenčanja kroz reviju i dobrotvornu tombolu pomaže najmlađim štićenicima Udruge liječnika, zdravstvenog osoblja i roditelja djece s prirođenim srčanim greškama Veliko srce malom srcu. U Hrvatskoj trenutno ima preko 10.000 djece sa srčanim bolestima, a svake se godine rađa još najmanje 500 te je svijest javnosti o položaju i problemima s kojima se susreću djeca s prirođenim srčanim bolestima i njihovi roditelji još uvijek iznimno niska.

'Jako smo sretni jer svi prihodi od tombole idu udruzi Veliko srce malom srcu koja se skrbi za unapređenje i razvoj dječje kardiologije i kardiokirurgije. Vjenčanje je stvaranje novog života i ako se rodi dijete sa srčanom greškom mi moramo biti spremni to popraviti. To je simbioza udruge Veliko srce malom srcu, a i mladenci imaju veliko srce' poručio je dr.med. Dražen Belina, kardiokirurg i predsjednik Udruge.

Male štićenike Udruge podržao je i pjevač Ivan Zak koji se izvrsno snašao u ulozi modela. 'Meni je ova revija kao i moj nastup. Kada imam svoj nastup to je na neki način kao revija za moju publiku. Osjećam se kao da nastupam, samo što ja nisam maneken i to ću odraditi na svoj način, spontano. Ja sam dosta spontan tip i ne planiram unaprijed svoj veliki dan. Nisam poznavalac ovih trendova, ali sve što vidim mi se sviđa, posebno kolači' poručio je.