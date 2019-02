S tek nekoliko poteza možete puno toga napraviti za svoje zdravlje, evo o čemu je riječ

I dok je u nekim dijelovima zemlje plaženje jezika i više nego dobrodošlo, drugi će to doživjeti kao uvredu. No rijetki znaju da bi vam upravo jezik mogao spasiti život, pa i doslovno, jer upravo vam on može otkriti neke bolesti koje su možda tek u začetku

Ako ga isplazite u Tibetu, to će shvatiti kao znak pozdrava, dok se Maori koriste njime kako bi plašili druge tijekom plesa Haka. Riječ je, naravno, o jeziku, a u zapadnjačkom svijetu njegovo plaženje baš se i ne prihvaća dobro, ukoliko niste dijete.

No jezik pokazuje puno više nego što možda mislite i plaženje može otkriti neke nepravilnosti, ali i bolesti. 'Jezik je barometar vašeg zdravlja na mnogo načina te zapravo funkcionira kao mapa unutarnjih organa. Možete puno toga iščitati o nečijem zdravstvenom statusu na temelju njihova zdravlja, bilo da se radi o višku tjelesne tekućine, pregrijavanja u probavnom sustavu ili prvim znakovima anemije, a upravo preko njega često se u istočnjačkoj medicini postavljaju dijagnoze', otkrio je Ross Barr, terapeut koji na slavnim osobama primjenjuje akupunkturu.

S time se slaže Jasmine Hemsley, a samu sebe naziva wellness guruom i zagovara ajurvedu. Kako kaže, iako i kineska medicina i ajurveda koriste upravo jezik kako bi otkrile funkcioniraju li normalno unutarnji organi, ne morate biti stručnjak za to da biste otkrili ako nešto ne valja.

Što vam govori vaš jezik? GLADAK I BLIJED JEZIK - to može biti znak nedostatka vitamina u organizmu, kao i ukazati na anemiju ili nedostatak vitamina B. BIJELE NASLAGE - ako vam jezik ima bijele naslage koje, kada ih pokušate ukloniti, ostavljaju tragove, vjerojatno je to naznaka gljivične infekcije, najvjerojatnije candide, koja se često pojavljuje nakon uzimanja antibiotika. Uz pomoć jogurta možete poboljšati prirodnu floru u ustima. BIJELE MRLJE NA POVRŠINI - ukoliko se ne mogu skinuti, mogu ukazivati na početak kancerogenih stanica, stoga je dobro provjeriti s liječnikom o čemu je riječ. BIJELE MRLJE NA RUBOVIMA - poznato i kao frikcijska keratoza, to je mjesto na kojem pojedinci često trljaju zube o jezik noću. Ljudi koji to rade često su pod prevelikim stresom. ČIR, ULCER - sasvim je normalno da vam se s vremena na vrijeme u ustima pojavi ulcer, no ukoliko bolujete od celijakije, to ćete prvo doznati upravo po izraslinama na jeziku. Ulcer koji se ne miče ni nakon dva tjedna trebao bi se dodatno provjeriti da ne bi bila riječ o nekoj vrsti raka u ranom stadiju.

'Relativno je lako prepoznati ako nešto nije u redu s vašim zdravljem - ako je vaš jezik natečen, crven, napuknut, blijed... to vam može jasno dati do znanja da je vrijeme da se morate početi bolje brinuti o samome sebi', otkriva Hemsley i dodaje kako ona svakog jutra svoj jezik čisti pomoću posebnih 'grebalica' izrađenih upravo za njegovo čišćenje.