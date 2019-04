Retro i trendi u jednom: Predsjednica u cvjetnom uzorku krenula u pohod na sjeverne otoke

1/14

Trendi cvjetni uzorak često smo imali prilike viđati na našoj predsjednici, no ovoga puta odabrala je retro varijantu, točnije maramu koja pripada rapskoj narodnoj nošnji cvjetnog uzorka. Tijekom procesije 'Križi', na kojoj je prvi puta sudjelovala, i misnog slavlja, predsjednica je osjetila duh zajedništva. 'Kako je meni sutra rođendan, koje više ne brojim, ipak je to trenutak za zahvaliti majci i ocu za sve što su učinili ze mene i drago mi je da sam to mogla danas učiniti ovako u srcu i iz srca tijekom mise i da je jedna od molitvi bila upravo za obitelji, za roditelje za djecu, za demografiju u Hrvatskoj - dakle, jedan sjajan početak posjeta otocima', kazala je nakon mise predsjednica.