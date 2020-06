Raskošna vila Ariane Grande u Los Angelesu teško će ikoga ostaviti ravnodušnim

Glazbena senzacija Ariana Grande odlučila je počastiti se novim domom smještenim na holivudskim brežuljcima

Američka pjevačica najpoznatija po hitova 'Thank U, Next', 'Dangerous Woman ili 'Into You', nije štedjela te je za svoj novi dom, moderno zdanje s nevjerojatnim pogledom na LA, utrošila oko 13 milijuna dolara.